Na lepom hladnom severu

Kada prijateljima pomenete da u novembru putujete u Finsku, gde u tom periodu sunce izlazi oko devet, a zalazi malo posle tri popodne, uglavnom kažu: „Nadam se da imaš dobar razlog“. Na šta je spreman odgovor bio: „Imam, i jedva čekam! Idem u posetu Huawei R&D centru“.

Još kada biste znali da je ono malo obdanice uglavnom tmurno i oblačno, nije ni čudo što se ljudi uglavnom bave programiranjem – nikome se ne izlazi napolje. Uglavnom, posete R&D centru uvek su super prilika da iz prve ruke vidite nove tehnologije, test sisteme, procedure i skroz cool likove koji su odgovorni za to što se vaš, u ovom slučaju telefon, ne zapali kada predugo slušate muziku.

Telefon budućnosti

Dva centra za istraživanje i razvoj smeštena su u Helsinkiju i Tampereu, dvestotinak kilometara severnije od prestonice. Huawei ove godine proslavlja svojevrsni jubilej – 30 godina postojanja, pa smo imali priliku da kroz zanimljiva predavanja i interaktivni panel prođemo kroz zanimljiv istorijat ove kompanije, ali i da gvirnemo u njihove planove za budućnost. Hteli mi to sebi da priznamo ili ne, Huawei polaže velike nade u veštačku inteligenciju, pa je s predstavljanjem Mate 10 porodice ovaj velikan napravio značajan iskorak u tom smeru.

Mogućnosti veštačke inteligencije trenutno su ograničene na rešavanje kompleksnih algoritama koji zahtevaju mnogo više od puke procesorske snage, ali i mašinsko učenje i prilagođavanje potrebama korisnika, a sve u cilju udobnijeg rada i prirodnije interakcije sa uređajem koji u toku dana često gledamo više nego svoju porodicu.

Radionice otvorenog tipa bile su idealna prilika da u međusobnoj razmeni ideja učestvujemo u kreiranju telefona budućnosti. Kako smo bili podeljeni u grupe, interesantno je primetiti da su različiti dizajni bili pomalo radikalni, pa smo od savitljivih telefona došli do personalnih uređaja koji kuvaju kafu, čuvaju decu, integrisani su sa svim uređajima u kući ili su transcendentalno prevazišli koncept pametnog telefona preselivši sve funkcije u oblak, s kojim komuniciramo gde god da se nalazimo.

Kako se testiraju telefoni

Prvi R&D centar, smešten u centru Helsinkija, fokusiran je na testiranje i proveru ispravnosti i istrajnosti komponenti, ali i njihovo unapređivanje. U prevodu, videli smo mašinu za testiranje ispuštanja telefona sa određene visine na podloge po želji (beton, asfalt, drvo…), sa sve ultrabrzom Phantom kamerom koja može da snima u rasponu od 12.600 do nestvarnih 820.000 frejmova u sekundi, a sve u cilju precizne analize ponašanja i izdržljivosti uređaja u različitim uslovima.

Treba li da naglašavamo da smo videli svakakve „naprave za mučenje“, od kojih bi inkvizitorima u srednjem veku svakako pošla voda na usta: od komore za ekstremnu promenu temperature – od minus 30 do plus 40 za dva minuta, preko ponašanja kapi tečnosti na određenim površinama i mašina koje simuliraju sve vremenske uslove, do onih koje besomučno pritiskaju i savijaju određene elemente.

Sve to se radi se uz pomoć naprednih programa koji analiziraju rezultate i prave jednu veliku bazu znanja koja je veoma bitan faktor pri projektovanju i unapređivanju narednih generacija uređaja. Kamere‑mikroskopi i rendgen aparati omogućavaju detaljnu analizu, kako spoljašnjosti, tako i unutrašnjosti uređaja i pojedinačnih komponenata. Iako mu to nije primarna namena, ovaj R&D centar poseduje „gluvu sobu“ za testiranje mikrofona i zvučnika uređaja u ekstremnim uslovima i ponašanje sistema za eliminaciju zvuka, što je specijalnost drugog R&D centra, udaljenog dva sata vožnje.

Čuje se…

U gradiću Tampere imali smo prilike da sa audio‑inženjerima prođemo kroz bitne elemente testiranja i analize svih komponenata telefona koje imaju bilo kakve veze sa zvukom. Tako smo saznali da se membrane zvučnika telefona prilično greju nakon duže upotrebe i da im treba obezbediti adekvatna ograničenja i sistem hlađenja kako se telefon ne bi pregrejao svaki put kada s nekim pričate preko zvučnika ili malo „odvrnete“ YouTube. Videli smo i procese analize okružujućeg zvuka i koliko je algoritam poništavanja buke kompleksna nauka. Prava gluva soba, namenjena analizi audio‑komponenata, impozantna je i zastrašujuća u isto vreme, posebno kada u apsolutnoj tišini možete da čujete otkucaje srca osobe do sebe.

Kada na sve ovo dodate da kompanija Huawei investira 10 odsto svojih godišnjih prihoda u istraživanje i razvoj, jasno vam je koliko ova kompanija krči nove staze kojima se kreće ka budućnosti. Kao pioniri na različitim poljima, ovoj telekomunikacionoj kompaniji nije strano da bude na prvoj liniji tehnoloških prekretnica koje menjaju dosadašnje viđenje stvari. Proaktivni pristup, kalkulisani rizici i podržavanje ideja koje su često van konvencionalnih okvira recept su da se bude za korak ispred svih, a veštačka inteligencija i NPU su rezultat dugogodišnjeg investiranja upravo u R&D.

Sitnice koje mnogo znače

Ne treba zanemariti ni pojedinačne elemente telefona, na kojima se u svakoj iteraciji nešto promeni. Za to je zadužen tim posvećenih inženjera, koji svakodnevno radi na tome da upravo taj mali deo jedne celine bude dovoljno unapređen da korisnik primeti da nijedan element nije tu slučajno, već je deo promišljenog plana.

Još kad iz prve ruke vidite procese testiranja, aparaturu, mašine, vreme koje se posvećuje „sitnicama“ koje mi nekako uvek uzimamo zdravo za gotovo, dođete u situaciju da svaki telefon posmatrate drugačije: kao odraz ogromnog znanja otelotvorenog u milion različitih delova koje mi doživljavamo kao apstraktnu celinu, a čiju ni polovinu potencijala ne iskorišćavamo, čak i ako sebe smatramo naprednim korisnicima.

(Objavljeno u PC#249)

Podelite s prijateljima

Tweet