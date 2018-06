Na raskršću poslovnih tehnologija

Računari su sredstva za rad, ali i statusni simboli. Negde pri vrhu piramide su Lenovo ThinkPad X1 Carbon i Microsoft Surface Pro. Iako pripadaju različitim kategorijama proizvoda, namenjeni su istoj grupi korisnika, pa je to osnova na kojoj bismo mogli da ih uporedimo.

Tržište ultraprenosivih poslovnih laptop računara dobija sve više na značaju, a Lenovo već duže vreme uspešno pokriva taj segment tržišta. ThinkPad X1 Carbon je predstavnik šeste generacije ove popularne serije. O komercijalnom uspehu serije, kao i najnovijeg predstavnika, dovoljno govori činjenica da je na ovogodišnjem CES‑u u Lad Vegasu nagrađen titulom Best Business Laptop. Naravno, to nam na posredan način ukazuje na još jednu stvar – da nije jeftin. A pošto je konfigurabilan, ne samo u smislu dodavanja memorije i smeštajnog prostora već i procesora, kamere i ekrana, početna cena može gotovo da se udvostruči.

Spoj retro i novih tehnologija

Počećemo od najočiglednijeg – veličine i mase ovog računara. Dijagonala ekrana je 14“, pa su i dimenzije prilagođene tome. Iako Carbon nije najtanji laptop na tržištu, veoma je tanak i na najdebljem delu ima manje od 16 mm. Kućište je izrađeno iz četiri sloja ojačanih ugljenikovih vlakana, s magnezijumskim kavezom. Na laptopu je izvršeno više od 200 kvalitativnih testova koji garantuju da će raditi i u ekstremnim uslovima.

Na ovoj generaciji računara Lenovo je vratio ekran osetljiv na dodir, koji se nudi u čak četiri varijante – Full HD (u glare i anti‑glare verzijama), kao i WQHD (rezolucija 2560×1440 piksela, takođe u glare i anti‑glare verzijama). Poslednja pomenuta glare varijanta opremljena je i Dolby Vision funkcijom, što će nakon softverskog update‑a koji očekujemo upravo ovih dana, obezbediti da se laptop pohvali prvim HDR ekranom. Pre nego što krenemo dalje, pomenućemo da je Lenovo iskoristio inovativnu tehnologiju za ekran osetljiv na dodir. Umesto da se touch funkcija pripoji ekranu na uobičajen način, koji uključuje touch i zaštitni stakleni sloj (što se odražava i na povećanje ukupne mase laptopa), Lenovo je kondenzatore dodao direktno na ekran. Dobijen je jedinstven touch ekran koji može da bude i u mat varijanti, odnosno da ne reflektuje svetlost u osvetljenim prostorijama, a istovremeno nudi mogućnost upravljanja dodirom.

Kada se iz bilo kog razloga ne koristi ekran osetljiv na dodir, na raspolaganju je poslovično odlična Lenovo tastatura s pozadinskim osvetljenjem. Upotrebljena je ista tastatura kao na modelu ThinkPad T470, samo što je ovog puta spakovana u tanje kućište. Kao omaž ThinkPad seriji računara, na sredini tastature nalazi se i crveni pointing stick koji, pored ekrana osetljivog na dodir i touchpad‑a, nema mnogo smisla, ali će ga verni korisnici ThinkPad modela prihvatiti bez razmišljanja.

ThinkPad X1 Carbon poseduje senzor otiska prsta sa sopstvenim procesorom. Na taj način poboljšana je sigurnost laptopa, jer se procesiranje skeniranog otiska prsta obavlja nezavisno od Windows‑a. Kao dodatak osnovnoj 720p kameri (koja radi sigurnosti ima integrisan poklopac), može se kupiti i verzija sa opcionom IC kamerom koja je neophodna za prepoznavanje lica. Lenovo veruje da će svi ti napredni načini zaštite uticati na security menadžere prilikom izbora laptopa na korporativnom nivou.

Skalabilna snaga

Osnovna verzija ThinkPad X1 Carbon‑a poseduje osmu generaciju Core i5 procesora s 8 GB RAM‑a. Za grafiku je zadužen integrisani adapter, a za smeštaj podataka predviđen je SSD kapaciteta 256 GB. Sve te komponente možete i da nadogradite, pa da umesto Core i5 uzmete Core i7, memoriju da proširite na 16 GB, dok je SSD dostupan i u varijantama od 512 GB ili 1 TB. Kod poslovnog laptopa po definiciji ne treba očekivati neki specijalno moćan audio‑podsistem, pa tako ni ovaj računar ne briljira u tom segmentu. Štaviše, pošto su zvučnici postavljeni sa donje strane, zvuk deluje dosta „umrtvljeno“.

Za ovako tanak poslovni računar moramo da pohvalimo broj konektora. X1 Carbon ima dva USB‑C porta sa Thunderbolt 3 podrškom koji mogu da se iskoriste i za punjenje telefona. Tu su i dva USB 3.0 porta, te HDMI konektor. Na levoj bočnoj strani postavljen je i konektor za novi ThinkPad dock, dok se slot za MicroSD kartice nalazi na neuobičajenom mestu – sa zadnje strane laptopa. Nedostaje, jeste Ethernet port, što znači da je Internet konekcija moguća isključivo bežičnim putem ili uz odgovarajući USB adapter. To je jedna od retkih stvari koju bismo promenili na ovom modelu, jer nedostatak LAN konekcije mogao bi da bude problem kada na putu, u hotelu, nije dobra bežična veza. Ugrađena baterija je troćelijska, ali to ne treba da vas zavara. Sposobna je da izdrži više od 17 časova neprekidnog rada, što je izvanredan rezultat. Takođe, pohvalna je činjenica da se baterija puni izuzetno brzo. Zahvaljujući Lenovo quick‑charging tehnologiji, baterija će biti puna za manje od 60 minuta.

Hibridna mobilnost

Novi Microsoft‑ov 2‑u‑1 hibridni tablet Surface Pro With LTE Advanced donosi mogućnost stalnog prisustva na Internetu zasnovanom na 4G LTE kompatibilnosti. Tablet, dakle, poseduje slot za SIM karticu koji je postavljen na njegovim leđima. Interesantno je da ovaj model, da bi obezbedio LTE konektivnost, ne zahteva eksternu SIM karticu. On u sebi već ima integrisanu SIM karticu koju možete da aktivirate kroz Windows Store, odabirom željenog pay‑as‑you‑go plana. Naravno, to ne radi svuda, već samo u nekim zapadnim državama, kao i sa mobilnim operatorima s kojima je Microsoft sklopio ugovor. Kod nas, pogađate, ne radi, ali upravo zato na raspolaganju je i pomenuti SIM slot. Prebacivanje sa 4G na Wi‑Fi konekciju potpuno je transparentno, pa je Internet veza stabilna u svakom trenutku gde postoji bilo kakav kompatibilan izvor Internet signala. Tablet ima PixelSense ekran dijagonale 12,3“, odnosa stranica 3:2. Ta veličina i odnos stranica vrlo su bliski A4 formatu, na koji smo svi navikli. Visoka rezolucija ekrana obezbeđuje vrhunsku preciznost, naročito kada se tablet koristi za skiciranje ili hvatanje beleški direktno na ekranu. Uz dodatnu tastaturu i olovku, funkcionalnost tableta (sad već možemo da kažemo i laptopa) podiže se na viši nivo. Pomenimo i da ugrađeni držač tableta omogućava njegovo postavljanje pod nekoliko različitih uglova, u zavisnosti da li će se koristiti samostalno ili sa tastaturom.

Kao i X1 Carbon, i Microsoft Surface Pro tablet postoji u nekoliko verzija. Srce uređaja čine nešto stariji Intel Core procesori (sedma generacija), koji su na raspolaganju u tri varijante. U zavisnosti od procesora, stiže i odgovarajuća integrisana grafička kartica. Memorija takođe postoji u tri varijante (od 4 GB do 16 GB), dok su za skladišni prostor ponuđeno čak četiri varijante (SSD kapaciteta od 128 GB do 1 TB). Osnovna varijanta tableta poseduje Intel Core m3 procesor, 4 GB RAM‑a i 128 GB SSD, dok verzije sa Core i5 i Core i7 procesorima stižu u po tri varijante kada su u pitanju memorija i skladišni prostor. Samo jedna od pomenutih varijanti stiže u LTE Advanced verziji koju ovde predstavljamo – ona se zasniva na Core i5 procesoru, ima 8 GB RAM‑a, 256 GB SSD i Intel UHD Graphics 620.

Baterija obezbeđuje visok stepen autonomije, ali ipak za trećinu slabiju nego kod Lenovo računara. U svakom slučaju, bez problema će izgurati jedan opterećen radni dan, uz dosta rezerve za noć, pa i sutrašnjicu. Zavisno od načina rada, možete da očekujete između 12 i 14 časova autonomije.

Sučeljavanje

Lenovo ThinkPad X1 Carbon je vrhunski poslovni laptop, koji zbog svojih karakteristika donekle može da posluži i kao veliki tablet. Najveće prednosti ipak su izuzetna čvrstoća i otpornost na oštećenja uz tanak i lagan dizajn, kao i neprevaziđeno trajanje baterije. Novi Microsoft Surface tablet nešto je skuplji od X1 Carbon‑a, a treba uzeti u obzir i nešto slabije hardverske komponente, pa samim tim ima i slabije performanse. S druge strane, odličan ekran, zajedno s veoma brzim odzivom Surface Pen olovke čine rad na ovom tabletu pravim uživanjem. Dodatna tastatura, iako dirke imaju kratak hod, daje odličan utisak prilikom kucanja. Svidelo nam se što ovaj model ima pasivno hlađenje, pa neće biti dodatnih šumova koje proizvodi ventilator. A među stvarima koje nam se nisu svidele najvažnije mesto zauzima činjenica da se olovka i tastatura prodaju zasebno. Budući da su to komponente koje najviše doprinose produktivnosti, kupci su „naterani“ da ih dokupe, što će iz džepa izvući još oko 230 dolara.

Iako ova dva uređaja pripadaju različitim klasama i nisu direktno uporedivi, ipak možemo da izvučemo neki zaključak. Lenovo nudi brži i moćniji poslovni računar, po visokoj, ali razumnoj ceni. Ukoliko upoređujemo Lenovo varijantu koja je sličnih hardverskih karakteristika kao Microsoft Surface Pro With LTE Advanced, dolazimo do činjenice da je laptop nešto jeftiniji od tableta. Ali ako kao glavni kriterijum uzmemo prenosivost, ma koliko Lenovo bio lagan, Microsoft‑ov tablet je gotovo 400 grama lakši (uključujući i tastaturu). Drugim rečima, manje dimenzije i masa mogu da pretegnu na stranu Microsoft‑a, naročito kod korisnika koji često putuju, pogotovo što s njim mogu dosta jeftinije da prođu po pitanju Internet konekcije.

(Objavljeno u PC#254)

