Na vreme za vikend: Epic Games poklanja nove video igre

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada je to River City Girls (kao i Arcadegeddon i Idle Champions of the Forgotten Realms, ali su one besplatne i inače). Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 17. aprila u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

River City Girls je priča o devojčicama koje spasavaju ceo jedan gradić. Znaju da se bore, da koriste oružje, a glavna meta su im kriminalci koji se šunjaju po obodima naselja. Sve izgleda kao odjek iz prošlosti – retro igra je spremna za nove generacije, ali i za ostale koji uživaju u borbama i grafici koja podseća na devedesete godine prošlog veka. Svako može da igra sam, ili sa još nekim, budući da postoji mod za dva igrača. Mnogi koji su je već igrali tvrde da se radi o jednoj od najboljih co-op igara.

Ljubitelji borbi će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – River City Girls inače košta oko 26 evra.

