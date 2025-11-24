Nadograđeni Starship eksplodirao tokom testiranja

SpaceX je u četvrtak lansirao nadograđenu verziju Starshipa u južnom Teksasu.

Nakon što je Bezos uspešno isporučio robu u svemir Blue Origin je predstavio nadograđenu raketu za buduće misije. Mask je tom prilikom čestitao ali je zatim pokazao svoju nadogradnu Starshipa.

SpaceX je pokušao u četvrtak lansiranje nadograđene rakete ali ne što pošlo naopako. Donji deo rakete se razneo. Kompanija je objavila da je ušla u fazu testiranja pritiska gasnog sistema na koji ima namere da se oslanja u buduće.

Novi Starship nosi oznaku V3 i veći je, snažniji i pouzdaniji od prethodnika. Ova raketa je namenjena za odlazak na Mesec i Mars kao i za duže zadržavanje u orbiti Zemlje.

Za sada nije poznato kada će se obaviti sledeće lansiranje.

Izvor: techcrunch.com