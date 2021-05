Nadoknadi propušteno – Gledaj BIZIT seminare online

Znajući da od približno 2,9 miliona zaposlenih u Srbiji, 63,7% radi u privatnom sektoru i da su privatne i porodične kompanije ključan faktor napretka naše zemlje, PC Press i Adižes SEE su do sada organizovali tri BIZIT seminara o upravljanju, transformaciji i nasleđivanju porodičnih kompanija. Seminari su održani u martu 2019, martu 2020. i aprilu 2021. godine, a za sve one koji su propustili i žele da isprate ili su prisustvovali i žele da se podsete spremili smo posebnu akciju.

Gde i kako se registrovati

Interesovanje za Seminare je bilo veliko, pa dobijamo brojna pitanja o mogućnosti da se naknadno pogledaju izlaganja sa ovih skupova. Zato smo pripremili posebnu ponudu:

Registrujte se i pogledajte kompletan tok BIZIT Seminara “Osnivači i naslednici – Biznis transfer u privatnim kompanijama” koji je održan 11. marta 2020. godine (trajanje programa oko 6 sati i 40 minuta) kao i BIZIT Seminara “Iskrene priče o (ne)uspehu” koji je održan 21. aprila 2021. godine (trajanje programa je oko 6 sati i 50 minuta). Čućete izlaganja predavača, pitanja učesnika Seminara i niz drugih sadržaja, dobiti priliku da preuzmete sve korišćene PowerPoint prezentacije i mogućnost da uputite pitanja predavačima na Seminarima.

Cena kotizacije za pristup ovim sadržajima iznosi 9.000 dinara plus PDV, a procedura je veoma jednostavna – nakon registracije dobićete korisničko ime i lozinku, a tok seminara videćete na https://live.bizit.rs

Iskoristite priliku popunite prijavu na bizit.rs sajtu i upoznajte se sa kompletnim tokom DVA BIZIT Seminara o upravljanju, razvoju i nasleđivanju privatnih kompanija!

