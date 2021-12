Nadzor zaposlenih poguban za odnos prema poslu

JRC-ov izveštaj Electronic Monitoring and Surveillance in the Workplace, pokazao je da nadzor nad zaposlenima koji rade od kuće poguban za poverenje i posvećenost poslu.

Prljave aplikacije za tajni nadzor

Alati za udaljeni monitoring zaposlenih prete da trajno naruše međusobne odnose između zaposlenog i nadređenih. Osim toga, procenjuje se da loše utiču na odnos koji bi zaposleni trebalo da izgradi prema kompaniji. U JRC-ovom izveštaju se, pre svega, ukazuje na sakrivene “brze i prljave” aplikacije, pomoću kojih se prati i kontroliše rad na daljinu. Pored negativnih psiholoških aspekata, zaposlene zabrinjavaju načini na koje su sakupljeni podaci o njima.

Bilo koja vrsta nadzora se, psihološki gledano, tumači negativno, zato što ugrožava integritet zaposlenog. S početkom Covid 19 pandemije, menadžmenti su udaljeni nadzor videli kao “zakrpu” za nedostatak kontakta između mendažmenta i zaposlenih. Međutim, izveštaji pokazuju da se algoritmima za praćenje i sakupljanje podataka o radu zaposlenih ne nadomešćuje toplina odnosa između nadređenih i zaposlenih.

JRC-ov izveštaj, koji je baziran na uvidima dobijenim iz 400 članaka, ocenio je da je nadzor rada porastao i postao prodorniji kroz “datifikaciju” posla i ekspanziju pomenutih algoritamskih platformi. Ovakve platforme koriste kompanije kao što su: Uber, Deliveroo i Amazon. Platforme imaju svoj sistem praćenja učinka zaposlenih i, u skladu sa određenim parametrima, ocenjuju i nagrađuju rad.

Tehnologije monitoringa upotrebljavaju se i za praćenje emailova, biometrike, nosivih uređaja, web kamera i snimanje ekrana. Premda to znamo i bez istraživačkih članaka, podaci pokazuju da zaposleni ovakve metode tumače kao invaziju na privatnost.

Kako razumemo pojam poslovne saradnje?

Pravo razumevanje pitanja kontrole udaljenog rada nastaje kada se rasvetli sam pojam profesioanlne saradnje. Odnos zaposleni – kompanija treba da bude strogo profesionalan odnos. Plaćeni ste samo i isključivo za ono što radite. Dakle, ne da biste bili nekome simpatični, stalno pristutni, lojalni, ponizni, politički korektni ili korporativno-bezlični. Možete da budete i vanzemaljac – samo dobro radite posao!

Sa druge strane, poslodavac ne sme da narušava vaš profesioanlni integritet ni na koji način, a naročito ne (kako bi to Kant nazvao) “patološkim porivima”, koji podrazumevaju i kontrolu, praćenje i nadziranje. Zato što vas tim postupkom tretira kao sredstvo, a ne kao profesionalca koji na odgovoran način obavlja posao za koji je kvalifikovan i plaćen. U skladu sa tim, svaki odnos koji narušava vašu profesionalnu autonomiju nije korektan i prevazilazi granice profesionalnog odnošenja.

