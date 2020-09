Nafta pokreće (i) digitalni svet

Kako se Naftna industrija Srbije pripremila za četvrtu industrijsku revoluciju i kako su stečena znanja i iskustva primenjena u uslovima epidemije? Naš sagovornik na te teme je gospodin Nikolaj Zalevski, Chief Digital Officer NIS‑a!

Digitalizacija je jedan od načina da se optimizuje poslovni proces i održi konkurentnost. S obzirom na to da osnovni proizvod naftne industrije ne može biti digitalni, kako proces digitalizacije teče u NIS‑u?

Živimo u vreme Četvrte industrijske revolucije i digitalizacija je naša realnost, nije stvar izbora. Naftna industrija je konzervativnija od nekih drugih sektora i zato ubrzane tehnološke promene jesu izazov za nas. Međutim, u NIS‑u na ovaj proces gledamo kao na šansu da unapredimo konkurentnost kompanije i da na nov način komuniciramo s potrošačima. Proces digitalizacije u NIS‑u sprovodimo u svim biznis pravcima i oblastima – od istraživanja i proizvodnje nafte i gasa do upravljanja ljudskim resursima. Od ovog procesa očekujemo pozitivne finansijske efekte, jačanje konkurentnosti na tržištu i stvaranje novih vrednosti za naše akcionare i zaposlene. Ujedno je reč i o izmeni korporativne kulture, načina na koji radimo i primenjujemo nove tehnologije. U srcu svakog procesa su ljudi, tako da su zaposleni NIS‑a jedan od fokusa procesa digitalizacije. Ovaj proces je istovremeno i način da privučemo mlade stručnjake s tržišta rada, da zadržimo zaposlene na interesantnim projektima, ali i da radimo na menjanju kulture unutar kompanije, u smislu uvođenja inovacija i sve češće implementacije digitalnih procesa u poslu. Ne sumnjam da ćemo uspeti u svim zacrtanim ciljevima.

U okviru Naučno‑tehnološkog centra NIS‑a oformljena je digitalna laboratorija za razvoj digitalnih projekata, da li je ovaj centar tržišno orijentisan ili će razvijati projekte samo za NIS?

Naučno‑tehnološki centar (NTC) NIS‑a formiran je 2009. godine i u njemu trenutno radi više od 300 zaposlenih. Osnovno zaduženje Centra je naučno‑tehnička i inovaciona podrška kompaniji, posebno kada je reč o oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Ipak, kada govorimo o inovacijama i novim tehnologijama, verujemo da će digitalne tehnologije postati osnova inovacionog razvoja kako same kompanije, tako i NTC‑a. U okviru NTC‑a osnovali smo digitalnu laboratoriju u kojoj se naši stručnjaci bave naučno‑istraživačkim radovima u okviru digitalnih projekata i mogućnostima njihove primene u naftnoj industriji. Svesni smo da za uspešnu digitalizaciju ne možemo samo da budemo kupac inovativnih tehnologija i znanja, već moramo i sami da ih razvijamo. Pre svega, cilj NTC‑a i digitalne laboratorije je da zadovolje potrebe NIS‑a. Međutim, u planu je da ovi resursi budu korišćeni i za eksterne projekte i eksterne korisnike, što je svakako buduća faza njihovog razvoja.

Proces digitalizacije u NIS‑u sprovodimo u svim biznis pravcima i oblastima – od istraživanja i proizvodnje nafte i gasa do upravljanja ljudskim resursima

Kakav je odnos NIS‑a sa digitalnom (IT) zajednicom u Srbiji?

Najpre želim da istaknem da NIS ima odličnu saradnju s vodećim domaćim fakultetima. Početkom juna, NIS je potpisao Memorandum o saradnji u oblasti obrazovanja, istraživanja i transfera znanja sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Potpisivanje ovog Memoranduma je nastavak saradnje naše kompanije s fakultetima od interesa za digitalni segment poslovanja i inovativne tehnologije koje NIS razvija, započete 2019. godine sa Elektronskim fakultetom u Nišu. Do kraja ove godine planira se organizacija radionica, predavanja i vebinara na Elektronskom fakultetu u Nišu i ETF‑u u Beogradu, kao i opremanje Co‑working zone, kada se za to budu stekli uslovi. Takođe, idemo korak dalje u saradnji sa IT zajednicom. Važan segment u tom pravcu bila je naša podrška Data Science Conference u Beogradu 2019, jednoj od najvažnijih međunarodnih konferencija u ovoj oblasti na Balkanu. Mi ne možemo da budemo IT kompanija, ali moramo oko sebe stvarati i negovati taj ekosistem. Količina digitalnih projekata koje sada imamo zahteva mnogo resursa. Ako uspemo da uključimo domaće IT kompanije u te projekte, biće to veliki uspeh ne samo za NIS već i za Srbiju.

Kako je organizovano upravljanje procesom digitalizacije u NIS‑u? Da li se modeli preslikavaju iz matične firme ili se radi o autentičnom i nezavisnom modelu?

„Gasprom njeft“ je jedan od globalnih lidera u naftnoj industriji kada je reč o digitalizaciji. Zbog toga je za NIS od velikog značaja ekspertiza matične kompanije i mogućnost pristupa novim tehnologijama. Naravno da se tim povodom ostvaruje bliska saradnja i da stručnjaci NIS‑a doprinose svojim znanjem u razmeni iskustava s ruskim kolegama. Ipak, proces digitalizacije NIS‑a ima svoje posebnosti, pre svega zbog specifičnih korporativnih potreba.

U 2019. godini učinili smo značajne korake u ovom procesu. Formirana je funkcija Chief Digital Officer, čiji je primarni zadatak transformacija kompanije uz primenu inovacija i digitalnih tehnologija i samim tim povećanje efikasnosti biznisa. Formirane su organizacione strukture odgovorne za digitalnu transformaciju u biznis‑blokovima, a u saradnji sa Departmanom za IT radi se na pripremi Digitalne vizije NIS‑a. Takođe, NIS je formirao svoj digitalni portfolio za potrebe svih biznis‑blokova i drugih organizacionih delova koji su podrška biznisu. Sasvim konkretno, NIS ima tri osnovna biznis pravca: istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, njihovu rafinerijsku preradu i na kraju promet, odnosno prodaju goriva i drugih proizvoda. Za svaki blok definisani su biznis fokusi i digitalni alati koji će nam pomoći da ostvarimo svoje poslovne ciljeve. Takođe, analiziramo koje bi tehnologije za nas bile najkorisnije i najupotrebljivije: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data, Internet of Things, korišćenje mobilnih uređaja, dronova… Cilj nam je da inovativnim tehnologijama povećamo efikasnost poslovanja i efikasnost u istraživanju i proizvodnji nafte i gasa, zatim da podignemo obučenost naših zaposlenih na viši nivo, ojačamo bezbednost i pouzdanost rada postrojenja, unapredimo komunikaciju s potrošačima.

Digitalizacija za nas nije samo izazov, već i alat za dostizanje strateških ciljeva. NIS ostaje posvećen digitalnom razvoju

Veliki broj zaposlenih u NIS‑u je „preko noći“ upućen na rad od kuće zbog krize izazvane koronavirusom. Kako je tekao taj proces iz vašeg ugla?

U velikom sistemu kao što je NIS, koji čini više od 11.000 ljudi, adaptacija na nove okolnosti zahtevala je brzu i efikasnu reakciju kako bi se obezbedio nesmetan rad na daljinu za zaposlene kojima je priroda posla to dozvoljavala. Na nivou kompanije preduzet je čitav niz mera u cilju očuvanja i zaštite zdravlja zaposlenih, a sama organizacija rada od kuće podrazumevala je i digitalizaciju velikog broja procesa koji su se prethodno realizovali u papirnoj formi, uz unapređenje IT infrastrukture i implementaciju novih alata i tehnologija. U novonastalim okolnostima imali smo dva cilja – da kroz unapređenje digitalnih alata naše biznis procese prilagodimo novoj situaciji, kao i da obezbedimo produktivan rad na daljinu za naše zaposlene uz očuvanje efikasnosti radnog procesa, što smo i postigli.

Ovih dana na pojedinim benzinskim pumpama viđamo „Drive go“ i „Paketomate“ – o čemu se radi?

Kao lider na domaćem tržištu naftnih derivata, NIS je fokusiran na povećanje efikasnosti komunikacije s potrošačima, kao i na uvođenje inovativnih usluga. Implementacijom projekata kao što su Drive.Go i Paketomati kompanija je napravila značajan iskorak u procesu digitalizacije i unapređenja korisničkog iskustva. Konkretno, mobilna aplikacija Drive.Go potrošačima omogućava brzo, efikasno i bezbedno plaćanje goriva na benzinskoj stanici, bez odlaska na platno mesto. Ovde nije reč samo o inovativnom poduhvatu NIS‑a, već se ova aplikacija pokazala kao izuzetno korisna tokom epidemije zbog potrebe održavanja socijalne distance. Istovremeno, NIS je postao prvi maloprodajni lanac u Srbiji koji je obezbedio uslugu „paketomata“, odnosno mogućnost preuzimanja pošiljki u okviru svoje maloprodajne mreže, a koju je kompanija realizovala u saradnji s kurirskom službom D Express. Razvojem novih digitalnih alata u oblasti maloprodaje, kompanija utiče na promene navika potrošača, pružajući im mogućnost da na brži i lakši način dođu do naših proizvoda i usluga.

Šta možemo očekivati u budućnosti kada je reč o novim digitalnim projektima u proizvodnim procesima i vašim uslugama i servisima?

Digitalizacija za nas nije samo izazov, već i alat za dostizanje strateških ciljeva. Iz tog razloga NIS ostaje posvećen razvoju digitalnog portfolija projekata pre svega kada je reč o ključnim biznis pravcima poslovanja kompanije. U oblasti istraživanja i proizvodnje naš cilj je unapređenje rada sa svim vrstama geoloških i tehnoloških podataka, kao i korišćenje naprednih analitičkih metoda i digitalnih platformi za upravljanje proizvodnjom nafte i gasa. Cilj je jasan – da na taj način uvećamo mogućnost pronalaska novih rezervi nafte i gasa u Panonskom basenu i unapredimo efikasnost rada sa postojećim ležištima.

U Rafineriji nafte Pančevo fokus procesa digitalizacije je na unapređenju efikasnosti upravljanja tehnološkim procesima na osnovu real time podataka i napredne analitike. Osim toga, radimo na kreiranju digitalnih platformi za upravljanje pouzdanošću opreme i na razvoju alata koji će nam pomoći s prediktivnim otkrivanjem kvarova. Kad je reč o segmentu prometa u maloprodaji i veleprodaji, tu pre svega želimo da unapredimo komunikaciju s potrošačima, ponudimo usluge koje najbolje prate globalne trendove i omogućimo kupcima da na brži i lakši način dođu do naših proizvoda. Kada posmatramo kompaniju u celini, kao svoj glavni zadatak vidim objedinjavanje svih finansijsko‑materijalnih tokova u jedinstveni informacioni sistem u cilju donošenja uravnoteženih rukovodećih rešenja, kao i optimizacije procesa u celokupnom lancu stvaranja vrednosti.

