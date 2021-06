Naftni gigant Petrobras instalirao najbrži super-kompjuter u Latinskoj Americi

Kao deo svojih napora da do kraja 2021. godine dostigne računarski kapacitet od 40 petaflopsa, brazilski naftni gigant Petrobras je lansirao najveći super-kompjuter u Latinskoj Americi. On poseduje 200 TB RAM-a i mrežni kapacitet od 100 gigabita u sekundi. Iz kompanije navode da je operativni kapacitet Dragão super-računara ekvivalentan snazi 4 miliona pametnih telefona i da je moćniji od Atlas-a i Fenix-a, do sada najbržih super-računara u regionu, koji su takođe u vlasništvu Petrobras-a.

Ovaj super-računar je namenjen za geofizičke proračune, koji će smanjiti geološke i operativne rizike. Algoritmi koje su razvili geofizičari i analitičari unutar kompanije biće upotrebljeni za istraživačke projekte, koji će pomoći da se kreiraju slike visoke rezolucije u oblastima interesantnim za istraživanje nafte i prirodnog gasa. Time će se optimizovati proces istraživanja, ali i eksploatacije ovih sirovina.

Petrobras je uložio velika sredstva u izgradnju sopstvene farme super-kompjutera. U poslednjih nekoliko godina instalirali su devet super-računara. Proces instalacije Dragão super-računara trajao je tri meseca, a instalacija softvera je započeta 1. juna.

