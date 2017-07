Nagrada “Microsoft Partner of the Year” dodeljena COMBIS-u

Kompanija Microsoft dodelila je hrvatskoj IT kompaniji COMBIS, prestižnu Microsoft Country Partner of the Year 2017 nagradu. Svečana dodela nagrada održala se nedavno u Vašingtonu na svetskoj partnerskoj konferenciji Microsoft Inspire Conference, na kojoj je bilo prisutno 16.000 učesnika.

COMBIS je uspeo da u konkurenciji od 1100 Microsoft partnera osvoji ovu nagradu, jer je pomerila fokus korak dalje od klasičnog IT pristupa što joj omogućava da uspešno razvija svoje potencijale.

Nagradu je preuzeo Hrvoje Dunkić, direktor sektora sistemske integracije u COMBIS-u, koji je pritom istakao da je njihov cilj u proteklom periodu bio da se o Cloud-u više priča. Zato su lansirali portal cloud.combis.hr kao centralnu platformu svih njihovih edukativnih i promotivnih aktivnosti vezanih uz poslovanje u oblaku. Uz pomoć COMBIS2Cloud i COMBIS4Cloud portfelja, COMBIS Cloud Awareness programa, Cloud webinara, ali i blogova te ostalih marketinških aktivnosti odgovorili su na mnoga pitanja i dileme kako postojećih tako i budućih poslovnih korisnika i na taj način stvorili konkurentsku prednost na domaćem tržištu.

COMBIS nesumnjivo ima najširu Cloud ponudu u zemlji, godine iskustva i mnogobrojne uspešne implementacije iza sebe. Jedan je od pionira Cloud poslovanja u regiji i kontinuirano ulaže u znanja i rad na Microsoft-ovim rešenjima.

