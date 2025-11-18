Najbolje Anker soundcore slušalice i zvučnici sada su na popustu do 50%

Kraj novembra znači samo jedno: sezona najboljih Black Friday ponuda je stigla! Ove godine, Soundcore by Anker donosi spektakularnu Black Friday akciju uz popuste do čak 50% na svoje najprodavanije bežične slušalice i Bluetooth zvučnike. Idealna prilika da poklonite – ili sebi priuštite – vrhunski zvuk, moderan dizajn i slobodu bez kablova.

Soundcore by Anker već godinama pomera granice bežične audio tehnologije, donoseći visok kvalitet, dugotrajnu bateriju i elegantan dizajn po pristupačnim cenama.

Ovog Black Friday-a, brend poznat po inovacijama i izdržljivosti svojih uređaja želi da svakom korisniku omogući da uživa u muzici bez kompromisa.

Do 50% popusta — samo tokom Black Friday nedelje

Od 10. novembra do 30. novembra, najbolje soundcore bežične slušalice i zvučnici dostupni su uz ekskluzivne popuste do 50% na sajtu Ankersrbija.rs, kao i u Anker prodavnici u TC Galerija.

Zvuk koji pokreće — sada po ceni koja inspiriše

soundcore Liberty 4 NC

Stara cena: 12.999 RSD

Nova cena: 6.999 RSD

Prve na listi želja svakog audio entuzijaste. Sa naprednim aktivnim poništavanjem buke (ANC 2.0), Hi-Res Audio sertifikatom i do 50 sati rada, ove TWS slušalice pružaju potpunu tišinu — ili, ako želite, eksploziju muzike kakvu zaslužujete. Idealne za gradske avanture, coworking prostore ili duge letove.

soundcore Space One Pro

Stara cena: 25.999 RSD

Nova cena: 19.999 RSD

Za sve koji žele premium iskustvo bez premium cene, Space One Pro su slušalice koje ozbiljno podižu standard. Donose vrhunsko aktivno poništavanje buke, širok i bogat zvuk uz prilagodljive drajvere, kao i udobnost koja ostaje prijatna i tokom višesatnog nošenja.

soundcore Space A40 TWS

Stara cena: 10.999 RSD

Nova cena: 5.999 RSD

Ako tražite balans između premium zvuka i elegantnog minimalizma – ovo su vaše nove svakodnevne slušalice. Adaptivni ANC, bežično punjenje, i kompaktan dizajn koji staje u svaki džep. Kreirane za sve koji žele da u svakom trenutku imaju „svoj prostor“ – bilo kod kuće, u kancelariji ili u pokretu.

soundcore A30i TWS

Stara cena: 6.999 RSD

Nova cena: 2.999 RSD

Ove kompaktne i lagane TWS slušalice donose iznenađujuće moćan zvuk u minimalističkom pakovanju. Sa adaptivnim aktivnim poništavanjem buke do ~46 dB, A30i inteligentno prati nivo buke u okolini i prilagođava svoj rad, pružajući mir kada je potrebno, ali i mogućnost da ostanete povezani sa svetom kad želite.

Baterija ovih slušalica je iznenađujuće dugotrajna: do ~7 sati muzike po jednom punjenju, a kućište im pruža ukupno do ~24 sata autonomije.

soundcore Select 4 Go Bluetooth zvučnik

Stara cena: 3.999 RSD

Nova cena: 1.999 RSD

Prenosivi mini-zvučnik koji stvara veliki zvuk. Vodootporan, izdržljiv i spreman za svaku žurku – od dnevne sobe do vikend avantura. Zvuk pun basa, jasan vokal i baterija koja traje satima — pravi pratilac svake dobre atmosfere.