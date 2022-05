Najbolje co-op igre za igranje sa prijateljima

Online multiplayer je možda postao de facto način za zajedničko igranje igara, ali još uvek postoji mnogo kooperativnih naslova za one koji žele da se druže sa prijateljima i porodicom i uživaju u zajedničkim igrama u stvarnom životu.

Ako volite da sarađujete sa drugima da biste postigli ciljeve, ovo su igre za vas

Co-op igre su dizajnirane da ih igra više ljudi okupljenih oko istog ekrana i svi teže ka istom cilju. Iako se tržište tokom godina neosporno smanjilo, to je i dalje široka kategorija koja pokriva širok spektar igara. Ali svi dele jednu zajedničku stvar: saradnja je ključna i ona će popraviti ili pokvariti vaše iskustvo igre. Najbolji izbor u pronalaženju sledeće omiljene kooperativne igre je da znate šta želite od nje. Da li želite da se udružite sa prijateljima da biste pobedili zajedničkog neprijatelja ili da se skupite da biste se uhvatili u koštac sa zagonetkama i izazovima? Da li želite da se uložite u avanturu vođenu naracijom ili uživate u veselju i frustraciji haotičnog igranja? U nastavku smo zaokružili najbolje kooperativne naslove za PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i PC. Svaki izbor je zasnovan na snazi njegovog iskustva saradnje, a mi smo uključili igre koje obuhvataju niz nivoa veština i žanrova.

Za one koji vole zagonetke

Phogs

„Phogs“ shvata ideju da su dve glave bolje od jedne – bukvalno. Igrate kao dvoglavi pas – rezanac, sa glavom na oba kraja. Svaki igrač kontroliše jednu od glava, protežući se i klizeći kroz šareno okruženje da bi savladao prepreke i rešio zagonetke. Njegova čudna fizika pravi urnebesnu i smešnu igru, dok se krećete po jednako otkačenim izazovima, kao što je skakanje po stazi kao lopta ili prtvaranje u kandžu u ogromnoj mašini za kandže. Možete da igrate „Phogs“ sa najviše dva igrača na Switch, PC i PlayStation i Xbox konzolama.

BOXBOY! + BOKSGIRL!

Iz HAL Laboratories, tima koji stoji iza „Kirby and the Forgotten Land“ i serije Super Smash Bros., dolazi ova šarmantna platformska slagalica minimalističkog dizajna. Najnoviji naslov u seriji BoxBoy i prvi koji prikazuje kooperativnu igru, „BOXBOY! + BOKSGIRL!” je avantura za dva igrača u kojoj svaki igrač uzgaja kutije iz glave da bi gradio mostove, penjao se na strukture i savladavao prepreke. Postoji ograničenje koliko kutija svaki igrač može da stvori na nivou, što čini dobru komunikaciju ključnom za pronalaženje gde da strateški postavi svaku od njih da reši zagonetku. Možete da igrate „BOXBOY! + BOKSGIRL!” na Nintendo Switch.

Death Squared

Koncept „Death Squared“ zvuči dovoljno jednostavno. Svaki igrač mora da vodi svog šarenog robota u obliku kocke do pločice odgovarajuće boje, bez umiranja, da bi završio nivo. Međutim, stvari postaju komplikovane, kada robot pokušava da se kreće kroz opasnosti, smrtonosne lasere i zamke koje svaku slagalicu zasnovanu na mreži čine sve izazovnijom. Zamke su označene bojama, a roboti iste boje su imuni na njihove efekte. Igrači moraju da rade zajedno kako bi blokirali opasnosti i promenili raspored nivoa tako što će pritisnuti dugmad koja odgovaraju njihovoj boji kako bi sproveli svoje saigrače bezbedno. „Death Squared“ podržava do četiri igrača i dostupan je na PC, Switch i PlayStation i Xbox konzolama.

Za igrače koji traže haos

Overcooked: All You Can Eat!

Ako ste želeli da isprobate kulinarski haos serije Overcooked, nikada nije bilo lakše. „Overcooked: All You Can Eat!!“ kompilacija uključuje i „Overcooked“ i „Overcooked 2“ zajedno sa svim njihovim DLC-ima. Igrači se udružuju kako bi pripremili i poslužili što je moguće više jela dok rade u prostorima gde nijedna kuhinja nikada ne bi trebalo da bude, poput stotina metara iznad zemlje u balonu na vreli vazduh ili usred aktivnog vulkana. Ako vam to zvuči kao apsolutni haos, znajte da je upravo tako! Ali frenetična i često frustrirajuća igra je veliki deo zabave. Možete dobiti “Overcooked: All You Can Eat!“ na PC, Switch i PlayStation i Xbox konzolama.

Streets of Rogue

„Streets of Rogue“ preuzima uzbuđenje i nepredvidljivost roguelike-a i pretvara ga u haos za više igrača. Postavljena u prikazu odozgo nadole, igra vidi igrače kako prolaze kroz proceduralno generisani grad, završavajući misije i otključavajući nove sprave i sposobnosti kako bi napravili još više haosa u narednim trčanjima. „Streets of Rogue“ ima sličan šašav ton kao „Enter the Gungeon“, snažno se oslanjajući na sopstvenu duhovitost sa puno otkačenih gegova i šala. Klase koje se mogu igrati uključuju „ljudoždera“ i „gorilu“, pileći kroketi se koriste kao valuta, a čizburgerima sa slaninom i viskijem se lečite. „Streets of Rogue“ podržava do četiri igrača lokalno na PC, Switch i PlayStation i Xbox konzolama.

Heave Ho

Cilj „Heave Ho“ je jednostavan: nemoj da umreš. Ali vi i vaši saigrači ste klimavi lanac umetnika bez nogu na trapezu koji mlataraju po vazduhu, tako da je to lakše reći nego učiniti. U ovoj čudnoj igri fizike, svaki igrač kontroliše šarenu mrlju sa dve ruke, koristeći analogni štap da ih zaljulja i levi i desni bamper da otvori i zatvori odgovarajuću ruku. Namerno zamršena mehanika čini proces prelaska od tačke A do tačke B komplikovanom vežbom u komunikaciji i koordinaciji. Kretanje platformskim nivoima igre postaje haotična gužva gestikulirajućih udova koja može testirati granice nekih prijateljstava.

„Heave Ho“ podržava do četiri igrača na Nintendo Switch-u i PC-u.

Za igrače koji žude za dobrom pričom

It Takes Two

„It Takes Two“ je osvojio nagradu za igru godine Game Avards 2021 — i to sa dobrim razlogom. Osmišljena od samog početka kao iskustvo za dva igrača, igra prati bračni par na ivici razvoda koji, nakon što je svojoj ćerki saopštio vest, postaje zarobljen u telima njenih lutaka. Ovaj kooperativni platformer je prepun vrtoglavog broja mehanika igre koje igrači moraju da koriste za navigaciju u svom sada supervelikom okruženju a la „Draga, smanjio sam decu“. Letite kroz vazduh uz vrtoglave okretaje, hrabro se vozite po zimskim planinama unutar snežne kugle i gledate kako par polako ponovo otkriva zašto su se uopšte zaljubili. Možete da igrate „It Takes Two“ na računaru, kao i na PlayStation i Xbox konzolama.

Tiny Tina’s Wonderlands

U igricama Borderlands se uvek najbolje uživa sa prijateljima, a ovaj spinoff jednog od najomiljenijih likova serije nije ništa drugačiji. „Tiny Tina’s Wonderlands” kombinuje elemente fantazije i igranja uloga u igrici Dungeons & Dragons sa haosom igre pljačke/pucanja Borderlandsa. Zajedno sa standardnim obimnim arsenalom vatrenog oružja, preuređen je sistem melee i bacanje uroka za igrače da im omogući da pokose horde neprijatelja kako žele. Najviše dva igrača mogu da igraju „Tiny Tina’s Wonderlands” preko podeljenog ekrana na PC-u i PlayStation i Xbox konzolama.

Knights and Bikes

“Knights and Bikes” je ono što dobijate kada kombinujete narativne taktove „The Goonies“ sa humorom i vizuelnim stilom „Psihonauta“. Ova ručno oslikana avanturistička igra prati dva prijatelja iz detinjstva dok odlaze u lov na blago na misterioznom ostrvu sa svojim kućnim ljubimcem, kapetanom Honkersom. Igrači rade u tandemu da bi rešavali zagonetke, uklanjali prepreke i pobedili stanovnike ostrva opsednutih drevnim prokletstvom. To je šarmantna proslava detinjstva koja ne beži od strašnih i čudnih delova odrastanja. „Knights and Bikes“ je dostupan na Switch, PC i PlayStation i Xbox konzolama.

Za igrače koji traže izazov

Cuphead

Dugogodišnji indie favorit, „Cuphead“ je pucačina koja je podjednako teška koliko i prelepa. Njegov pažljivo ručno animirani umetnički stil inspirisan je crtanim filmovima Diznijevog i Fleischer studija iz 1930-ih, a njegova džez muzika pozajmljena je iz iste ere. Igrači prolaze kroz nadrealne svetove i nadmeću se sa poker žetonima, demonskim klovnovima i bokserskim žabama kroz složene, višestepene bitke sa bosovima. Verovatno ćete umirati. Mnogo. Ali postoji solidarnost u prevazilaženju takvih nemogućih izgleda rame uz rame sa prijateljem. Možete da igrate „Cuphead“ na Switch, PC i PlayStation i Xbox konzolama.

Wizards of Legend

Iako nije tako brutalan kao „Cuphead“, „Wizards of Legend“ je puzač po tamnicama sa mehanikom koju je lako naučiti, ali je teško postati majstor. Vi žonglirate složenim arsenalom čarolija i spajate razorne kombinacije napada, dok pokušavate da preživite talase neprijatelja i nemilosrdne borbe sa bosovima u 10 nivoa proceduralno generisane tamnice. Njegov retro umetnički stil je blistav povratak na 16-bitnu generaciju, dok njegovi roguelike elementi čine da se svako trčanje oseća kao nešto novo i jedinstveno. Možete da se nosite sa „Wizards of Legend“ sa najviše dva igrača na Switch, PC i PlayStation i Xbox konzolama.

Tower Fall Ascension

Pre „Celeste“, postojala je „Tower Fall“, igra streličarske borbene arene takođe od Matt Makes Games-a, u kojoj igrači moraju da se oslone na brzo razmišljanje i još brže reflekse. Dok je igra prvobitno bila fokusirana na mečeve smrti za više igrača, obnovljeni port za PC i druge konzole za igre, „Tower Fall Ascension“, dodao je kooperativne kampanje za do četiri igrača. To je i dalje ista brza borba, donošenje odluka u deliću sekunde i borba za pojačanjima koja su definisala originalno iskustvo, samo sa igračima koji koriste svoje veštine oštrog gađanja da uklone horde čudovišta umesto jedni druge. „Tower Fall Ascension“ je dostupan na Switch, PC i PlayStation i Xbox konzolama.

