Najbolje iz 2024. godine: Pametni dom

Protekla godina donela je obilje inovacija u svetu tehnologije, s mnoštvom uzbudljivih proizvoda koji su redefinisali granice onoga što smatramo mogućim. Od moćnih računara, pametnih uređaja i naprednih AI rešenja do revolucionarnih gadžeta… izbor najboljih bio je sve samo ne jednostavan!

Pred vama je subjektivna lista proizvoda koji su obeležili 2024. godinu. Cilj nam je bio da istaknemo tehnologije i uređaje koji su se izdvojili svojom inovativnošću, funkcionalnošću i potencijalom da oblikuju budućnost. Trudili smo se da se fokusiramo na proizvode koji su dostupni na našem tržištu, ali smo u tekst ubacili i nekoliko interesantnih uređaja koji još nisu dospeli do Srbije. Njih smo imali priliku da vidimo i isprobamo na raznim tehnološkim sajmovima i prezentacijama održanim širom sveta.

Pametni dom

Pametni domovi više nisu privilegija bogatih. Zahvaljujući razvoju naprednih tehnologija koje olakšavaju svakodnevni život i podižu standarde udobnosti i mi, „obični smrtnici“ imamo priliku da povežemo kućne uređaje i upravljamo njima preko svojih mobilnih telefona, i to na daljinu. Oni ne samo da unapređuju kvalitet života već čine domove sigurnijim, čistijim i praktičnijim za život.

Robot usisivač: Samsung VR50T95735W/GE

Već smo se navikli na robote usisivače, koji su nas zamenili u jednom od najdosadnijih kućnih poslova. Samsung je s modelom VR50T95735W/GE uspeo da podigne tu automatizaciju na još viši nivo, promovišući prvi robotski usisivač s veštačkom inteligencijom. AI mu omogućava da prepozna i klasifikuje različite predmete kako bi mogao da detaljnije usisa prostor u njihovoj blizini.

Na primer, biće pažljiviji oko lomljivih predmeta, koji su klasifikovani kao „opasni“, ili će zaobići male predmete, kao što su igračke ili slušalice. Na taj način će se izbeći „zamke“, ili zaglavljivanje i upetljavanje usisivača u kablove i slične stvari koje se dešavaju kod drugih modela.

Uz sve to, zahvaljujući stanici za čišćenje, robotski usisivač se sam prazni, pa je korisnik oslobođen svih briga oko održavanja.

Cena: 145.999 rsd.

Prečišćivač vazduha: OurAir SQ 500 PLUS

U situaciji kada je vazduh u našoj državi sve samo ne zdrav, popularnost prečišćivača vazduha raste neverovatnom brzinom. Među velikim brojem modela dostupnih na našem tržištu izdvojio se Mann+Hummel OurAir SQ 500 PLUS, prečišćivač opremljen jedinstvenim HEPA filterima sa oznakom H14+, koji su u stanju da uklone 99,995 procenata svih zagađivača u vazduhu.

H14+ standard garantuje efikasno uklanjanje čestica do prečnika samo 0,1 µm. A pored njih, odstranjuje finu prašinu, bakterije, viruse, organske materije, alergene, duvanski dim, buđ i sve ostale zagađivače.

Cena: 84.216 rsd.

Kućni NAS: QNAP TS-433

Mrežno skladište ili NAS odavno nije rezervisan samo za firme – njegova funkcionalnost će itekako obogatiti i vaš dom. QNAP TS-433 je osmišljen kao budžetski orijentisan NAS za sve koji žele multimedijalni centar, privatni cloud, video-nadzor i malo veštačke inteligencije za prepoznavanje lica i slične zadatke. Četiri slota omogućavaju najrazličitije konfiguracije skladišnog sistema – od JBOD i Single preko osnovnih RAID 0 i 1, do naprednih RAID 5, 6 i 10 kombinacija.

Moderni 64-bitni ARM procesor radi na 2 GHz i omogućava 4K video-reprodukciju, video-nadzor i sve ostale servise QNAP ekosistema. Tu su prostrana 4 GB RAM-a i isto toliko flash memorije, ali i lepa iznenađenja poput dva LAN porta, od kojih jedan podržava 2,5 Gbps specifikaciju. Bonus su AI mogućnosti: prepoznavanje lica i slične primene koje se mogu osloniti na mašinsko učenje i veštačku inteligenciju.

Tu je i moderna verzija QTS operativnog sistema u verziji 5.1.6 koja nudi odlično desktop i mobilno okruženje za laku navigaciju i podešavanja sistema iz bilo kog browser-a. Sve u svemu, dobro i pristupačno rešenje koje će podmiriti sve vaše potrebe i otvoriti vrata ka primenama čiji ćete značaj tek sa vremenom shvatiti.

Cena: 70.000 dinara

Integrisani sistem nadzora i NAS: Synology CC400W

Synology je lider u proizvodnji NAS uređaja pa je odlučio da svoje nove kamere ujedini sa svojim uređajima za skladištenje podataka. Zato CC400W zahteva da posedujete neki od Synology NAS-ova, koji će preuzeti na sebe pouzdano i efikasno skladištenje audio i video materijala koji kamera generiše. Zvuči kao strog uslov, ali realno vam u kući treba NAS, a Synology uređaji nude mnogo mogućnosti za umerenu cenu. Sada je listi tih mogućnosti dodat i video-nadzor, bez potrebe da dokupljujete bilo kakve licence.

CC400W je lepa, kompaktno dizajnirana kamera namenjena unutrašnjoj montaži. Sve je podređeno jednostavnosti upotrebe: potrebno je napajanje i… ništa više. Za komunikaciju je zadužena Wi-Fi mreža, na frekvenciji 2.4 ili 5 GHz. Rezolucija kamere je 2560×1440 (4 Mp) i omogućeno je snimanje 30 kadrova u sekundi (fps). Sočivo je 2.12 mm i omogućava snimanje kadra pod horizontalnim uglom 125 stepeni (72 stepena vertikalno). U mraku se aktivira night vision mod, koji pomoću snažnih IR dioda može da registruje događaja na rastojanju do 10 metara.

Tako je CC400W pouzdan izbor za 24/7 nadgledanje nekog prostora, a „tačku na i“ predstavljaju AI mogućnosti uočavanja ljudi i vozila, detekciju upada u štićeni prostor, brzo pretraživanje snimljenog materijala kroz Surveillance Station softver i automatsko praćenje pokretnih objekata. Uz Synology DVA uređaje, imate mogućnost prepoznavanja lica, brojanja ljudi koji su prošli nekim prostorom i detekciju registarskih tablica automobila i kamiona.

Cena: oko 180 €

Sigurnosne kamere Baseus S1 Pro

Baseus je nedavno predstavio S1 Pro, inovativni sistem bezbednosnih kamera namenjenih za spoljno postavljanje. Kamere imaju ugrađene baterije i jedine su na svetu sa automatizovanim solarnim panelima koji prate kretanje Sunca, čime je obezbeđeno maksimalno iskorišćenje sunčeve energije. U idealnom slučaju, jednom kada se postave, ove baterije više nikad neće morati da se dopunjavaju ručno.

Paket se sastoji od dve bežične kamere s po dva senzora visoke rezolucije koji istovremeno hvataju široki plan i zumiranu sliku. Sve se snima na lokalni server, pa nema dodatnih troškova za pristup cloud storage-u, što je čest slučaj kod kućnih kamera. Ovo je zaokružen bezbednosni sistem koji se lako postavlja i još je lakši za održavanje.

Cena: 429.99 USD

Televizor: Samsung S95D

Samsung S95D QD-OLED televizor neizostavno privlači pažnju. U pitanju je premijum TV s verovatno najboljom slikom koju smo do sada videli na TV ekranima po pitanju osvetljenja, preciznosti i zasićenja boja. Ovo je istovremeno i jedan od najtanjih televizora. Samsung je to uspeo da uradi tako što je kompletnu elektroniku i konektore smestio u odvojeni One Connect Box, koji se s TV-om povezuje preko jednog tankog kabla.

Neverovatno je kako je Samsung uspeo da u tako tanko kućište „spakuje“ veoma kvalitetne zvučnike. QD-OLED panel, potpomognut AI unapređenjima, prikazuje realističnu sliku koja, slobodno možemo da kažemo, nikad nije bolje izgledala na OLED ekranima.

Ukratko, ovaj televizor pleni u svakom pogledu.

Cena: Od 229.999 do 469.999 rsd (u zavisnosti od dijagonale)

