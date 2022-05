Najbolje Star Wars igre: Bounty Hunter

U maju se obeležava dan Ratova zvezda, pa svi već znaju za „May the 4th be with you“. Radi se o tradiciji koju poštuju svi ljubitelji franšize, ali i o dobrom trenutku da se podsetimo koje su to najbolje video igre s junacima iz ovog serijala.

Jedna od njih je sigurno i Star Wars Bounty Hunter iz 2002. godine. U pitanju je akciona avantura koju je LucasArts razvio za GameCube i PlayStation 2, a u novembru 2015. se pojavila i verzija za PlayStation 3 i PlayStation 4. Glavni junak je Jango Fett, otac Bobe Fetta, a radnja se dešava u vremenu između prve i druge epizode Ratova zvezda. Fett stariji leti između šest svetova u potrazi za opasnim vođom kulta, te uz pomoć različitog oružja pokušava da savlada 18 nivoa. Priča nije previše komplikovana, pa je igra savršena za zabavu, bez potrebe da se upamti mnogo junaka i lokacija.

Nekima se dopala manje, drugima više, ali je sigurno da je u pitanju klasik koji bi trebalo isprobati bar jednom.

Izvor: Kotaku

