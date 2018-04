Najbrža internet mreža u Srbiji se ponovo ubrzala

SBB daje najveće brzine interneta do sada! Svim novim i postojećim korisnicima TRIO paketa ubrzali smo internet do čak 200 Mbps – i to na celoj mreži. Broj domaćinstva koji se opredeljuju za naš internet konstantno raste, tako da već sada trećina internet korisnika u Srbiji ima SBB internet.

Naš moto je najbrži internet¹ bez ograničenja na celoj mreži, što dokazujemo više od decenije kada smo daleke 2002. godine prvi u Srbiji uveli širokopojasni internet. Najmanja početna brzina u SBB Trio paketu od 60 Mbps je više od 5 puta veća od proseka u Srbiji!²

Kako mi to radimo?

Sve postižemo zahvaljujući našoj HFC – hybrid fiber coax mreži, sa jednim od najmanjeg broja korisnika po optičkom čvoru u Evropi uz vrhunsku Docsis 3®️ tehnologiju. To nam već danas omogućava da isporučimo svakom domaćinstvu na našoj mreži kapacitete dovoljne da podrže istovremeno povezivanje velikog broja uređaja na internet, sve više gledanja video sadržaja, kao i korišćenje zahtevnih aplikacija. Naš ultrabrzi signal se zadržava celim putem do vašeg doma, za razliku od tehnologija koje koriste bakarne telefonske linije, čime drastično opadaju brzina i stabilnost interneta na većim razdaljinama.

Našim korisnicima, bez dodatnih troškova, je na raspolaganju više od 650.000 Wi-Fi lokacija u regionu, u okviru UNIFI mreže i više od 60 miliona Wi- Fi lokacija u svetu u okviru UNIFI Travel-a. Sa ponosom najavljujemo da će od maja 2018. godine broj dostupnih lokacija porasti za još 8 milliona, i to u najatraktivnijim svetskim destinacijama za naše korisnike – Grčka, Italija, Holandija, ali i mnogim drugim.

Šta dalje?

4k video, virtual reality, internet of things, smart home, smart city… Bićemo spremni, kao i do sada! U sledećih pet godina uložićemo 293 miliona evra u optičku mrežu, digitalnu infrastrukturu, dodatne kapacitete, stabilnost mreže, kako bismo nastavili da isporučujemo visoko kvalitetne digitalne servise, što će između ostalog omogućiti da i dalje, svake godine povećavamo brzine interneta. Budućnost naše tehnologije omogućava dostizanje brzina čak do 10 Gbps. Naša tehnologija nove generacije Docsis 3®️ omogućuje nam da sve to radimo putem naših postojećih kablova. Mi ne moramo da radimo nove paralelne instalacije‎ kroz vaša stubišta i stanove da bismo vam svake godine ponudili još brži internet.

Hvala što ste ovih 16 godina bili uz nas! Obećavamo da ćemo opravdati vaše poverenje i dalje!

¹Na osnovu mesečnog pregleda prosečnih brzina na testmy.net

² Prema poslednjem Akamai izveštaju

