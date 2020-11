Najčešće povrede izazvane prekomernim korišćenjem mobilnog telefona

Telefone koristimo u proseku tri sata i 15 minuta dnevno. Stoga možda nije iznenađujuće što ljudi prijavljuju „novu“ povredu na društvenim mrežama i sve češće se čuje u vestima – „smartphone pinky“. Ljudi koji tvrde da imaju takvo stanje prijavljuju promenu položaja svog malog prsta ili su razvili udubljenje na malom prstu, na srednjoj kosti.

Još uvek nema istraživanja koja bi se bavila povredama malog prsta od pametnih telefona, pa su uzroci nejasni. Međutim način na koji držimo mobilne uređaje je zanimljiv – jer je težina telefona prirodno postavljena na malom prstu. To opterećuje mali prst šake, prisiljavajući ga na savijanje u smeru u kojem se obično ne savija, istežući meko tkivo i ligamente koji normalno funkcionišu da ograniče kretanje. Udubljenje je verovatno kompresija mekih tkiva prsta zbog kontinuiranog izlaganja težini telefona.

Međutim „smartphone pinky“ je samo poslednja na rastućoj listi povreda koje su istraživači uspeli da povežu sa upotrebom mobilnih uređaja.

Just read an article about something called ‘smartphone pinky’, then took a look at my own. Pray for me in this difficult time x pic.twitter.com/UjFc5sU6xg

