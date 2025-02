Najčudniji gadžeti sa CES-a 2025.

Ono što CES čini privlačnim jeste i činjenica da svake godine mogu da se vide neki prilično neobični i jedinstveni proizvodi, pored zaista uzbudljivih tehnoloških trendova. Izdvojili smo neke stvari koje su se istakle po ovom kriterijumu. Iako možda ne želite da kupite nijedan od ovih uređaja, svakako ih vredi pogledati.

Mirumi robot

Sićušni roboti nisu novost, ali ne viđate često umiljate robote dizajnirane da se zakače za vašu torbu, što je slučaj s Mirumi-jem iz Yukai Engineering-a. Mirumi je krzneni robot koji se omota oko torbe ili ručke za ranac i posmatra prijatelje, porodicu i strance. Robot zaista ima samo jednu funkciju, a to je da krade poglede ljudi u prolazu, zahvaljujući senzorima pokreta ugrađenim u njega. Ideja je, čini nam se, kao da imate kućnog ljubimca kog nosite sa sobom, nešto kao radoznali pratilac, te nema neku određenu svrhu niti nudi bilo kakvu funkcionalnost.

Naravno, ništa manje nismo očekivali od Yukai Engineering-a, kompanije koja je odgovorna za krzneni terapeutski jastuk s repom Qoobo i Amagami Ham Ham. U ovom slučaju, kompanija opisuje Mirumi-ja kao „robota-maskotu koji spontano okreće glavu da ukrade pogled osobe u blizini”. Da, to zvuči divno. Iako Mirumi izgleda kao plišana životinja, ima dosta tehnologije u njemu. Ima senzore za uočavanje ljudi i objekata, a motorizovana glava može da se okrene da ih „gleda”. Senzori takođe detektuju kretanje. Sve to radi zajedno kako bi stvorilo niz emotivnih odgovora, a dosta toga je dizajnirano da natera Mirumi-ja da reaguje kao što bi beba ili dete u vašem naručju moglo da odgovori prijateljima, strancima i nepoznatim objektima.

Mirumi može da izrazi radoznalost, to je u suštini, radnja osvrtanja glave koja se aktivira pokretom. Ako se osoba pojavi u blizini, glava će se okrenuti da je pogleda. Takođe može da oponaša stidljivost, skrivajući glavu u vašoj ruci. Ako iznervirate Mirumi-ja tako što ćete ga protresti, mali robot će okretati glavu napred-nazad da signalizira svoje nezadovoljstvo. Nije bilo detalja o cenama ili dostupnosti prilikom lansiranja, ali na osnovu cena nekih drugih robota kompanije Yukai Engineering, ovaj možda neće koštati više od 149 dolara.

Kirin električna kašika

Previše soli je loše za organizam, to svi znamo, ali ukus i miris koji so dodaje hrani otežavaju nam nekada da smanjimo količinu ili da je potpuno izbacimo iz ishrane. Japanski proizvođač piva Kirin razvio je električnu kašiku od 125 dolara koja tera jezik da misli da je hrana slanija nego što jeste. Tu na scenu stupa električna kašika za so: uređaj koji se trenutno prodaje samo u Japanu i koji ima pametan način da ukus vaše hrane učini slanijim bez ikakvih dodatnih začina.

Ono što radi je da grupiše jone natrijuma u ​​svemu što jedete, tako da su koncentrisani na kašiki. To čini hranu slanijom, čak i ako nema dodatne soli – i iako nismo bili u mogućnosti da sami testiramo pametni komad pribora za jelo, impresionirani smo idejom. Kašika ima mogućnost izbora četiri različita režima slanosti, a po rečima proizvođača, u stanju je da poboljša percepciju slanog ukusa za čak 1,5 put u poređenju s količinom soli u posudi. Međutim, nije bez rizika: s obzirom na to da uređaj koristi blagu električnu struju za modifikovanje ukusa, Kirin preporučuje da oni sa medicinskim implantatima poput pejsmejkera ​​ili koji koriste EKG mašine i slično, izbegavaju da je koriste.

Ovaj gadžet je prvi put postao dostupan prošle godine, ali samo nakratko prodajom putem lutrije, međutim Kirin električna kašika je doneta na CES ove godine kako bi bila prikazana pre nego što, kako se proizvođač nada, bude šire distribuirana.

Nékojita FuFu

Umorni ste od čekanja da se vaš topli napitak ohladi? Od iste kompanije Yukai Engineering koja nam je donela robota Mirumi (vidi gore), imamo Nekojita FuFu. Ovaj mali robot od 25 dolara je dizajniran da čuči na ivici vaše šolje, činije ili tanjira, a zatim nežno „duva” na sve što pijete i jedete, tako da se brže hladi. Ovde je uključeno malo više tehnologije nego što možete zamisliti, postoji sedam režima duvanja koji se nasumično menjaju (kako bi robot delovao malo prirodnije i spontanije).

Ovo nije samo glorifikovani mali ventilator: Nekojita FuFu uključuje nekoliko algoritamski diferenciranih režima duvanja koji imaju za cilj da oponašaju različite načine na koje čovek može da duva na piće da ga ohladi, kao što je „Pogledaj to!”, koju kompanija opisuje kao postepeno povećanje snage „kao da je robot zadivljen kako hrana izgleda” ili „Princeza”, što uključuje „elegantan, spor i stabilan porast snage”.

Startap tvrdi da robot u silikonskom omotaču može da ohladi topli napitak sa 88 stepeni Celzijusa na 71 stepen ili 66 stepeni za tri, odnosno pet minuta. Bez robota, ta ista pića bi bila 80 ili 77 stepeni Celzijusa u istom periodu od tri do pet minuta.

Saros Z70 robot-usisivač

Jedna je stvar pustiti robota da usisava podove umesto vas, ali kada dodate mehaničku ruku sa pet osa da pokupi stvari na svom putu, znate da su ljudi dostigli nove nivoe lenjosti. Saros Z70 radi mnogo tipičnih stvari koje i robot-usisivač, ali se ističe robotskom rukom OmniGrip koja može da podigne do 300 grama – dovoljno da pomeri male predmete s puta.

Dizajner Roborock kaže da je Z70 trenutno u stanju da prepozna nekoliko predmeta – uključujući prljave čarape, zgužvane maramice, cipele i peškire – i može da ih pomeri „prema” predviđenoj lokaciji. Planovi su da ga kasnije obuče na drugim objektima. Ljudi sa izložbenog prostora rekli su da Z70 to neće učiniti u žurbi: navodno je potrebno oko minut da ruka pomeri objekat s puta usisivaču, tako da bi verovatno trebalo da se držite toga da jednostavno ne budete totalni aljkavac.

Autokeybo tastatura

Ponekad je CES tehnologija jednostavno glupa, u drugim slučajevima je inženjerski komplikovana do apsurda, kao što je to slučaj sa Autokeybo-om. Veća od nekih laptop računara, ova dvodelna mehanička tastatura koristi „AI mašinski vid” da otkrije kada korisnik želi da prelazi između polovine tastature i skrivenog trekpeda / držača miša i numeričke tastature, sve da biste izbegli potrebu da pomerate svoju ruku, što je minimum minimuma da dođete do miša ili dodirne dirke.

Autokeybo takođe uključuje ugrađenu Linux mašinu, ali to još uvek ne opravdava činjenicu da sada postoji nezgodan komad metala veličine podlaktice između korisnika i njegove tastature koji bi mogao da izazove više frustracija nego što olakšava kada sistem mašinskog vida na kraju greši male pokrete i tumači ih kao želju da promeni aktivne delove. Oni koji rade za kućnim stolom mogu da koriste podeljenu tastaturu i olakšaju svoj život tako što postave trackpad između dve polovine. Problem rešen, bez potrebe da troše 700 dolara, koliko će Autokeybo navodno koštati kad god se pojavi.

