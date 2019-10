Najgledaniji Netflix sadržaj kao iznenađenje

Kada je Netflix najavio da serija Friends napušta platformu krajem 2018. godine obožavaoci su požurili da je pogledaju po prvi, ili po ko zna koji put, a mnogi su pretili da će ukinuti svoje naloge ukoliko serija ne bude ostala. Pretnje su uticale na odluku, pa je Netflix izdvojio još 100 miliona dolara kako bi serija ostala još godinu dana. Iako je serija Friends očigledno podržana od strane brojnih korisnika, avanture šestoro prijatelja ipak nisu najgledaniji sadržaj u okviru servisa.

Prema rezultatima koje je objavio Wall Street Journal Friends su do kraja 2018 generisali 31,8 milijardi minuta koje su korisnici proveli uz ovu seriju, ali to ipak nije dovoljno da je pone na vrh liste, budući da je jedna druga serija otišla još dalje. Naime, The Office je tokom iste godine generisala čak 45,8 milijardi minuta, što je čini najgledanijom na platformi.

Serija na platformi neće ostati još dugo (što za srpske korisnike ne znači mnogo, jer je Netflix u njihovoj oblasti nije prikazivao), budući da je NBC u julu najavio da seriju seli na sopstveni streaming servis. To ipak ne znači da serija odlazi odmah, već na Netflix-u ostaje do januara 2021. godine.

Kreatori serije The Office tvrde da na toliku gledanost utiče to što gledaoci mogu da se prepoznaju u glavnim junacima, a neki likovi su toliko univerzalni da privlače sve generacije gledalaca.

Izvor: Cheat Sheet