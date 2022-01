Najgora reč za početak: Popularna igra Wordle

Igra Wordle se pojavila pre oko šest meseci, ali je dugo ostala u senci – pola godine kasnije svet je lud za njom. Tu je i srpska verzija na vordli.com.

Radi se o prostoj igri koja može da se pokrene iz bilo kojeg internet pregledača. Napreduje se tako što se pogađaju reči koje se sastoje od pet slova, a jedan TikTok korisnik je u tvrdio koja je reč najgora da se njom započne rešavanje zagonetke. Radi se o verziji na engleskom jeziku, a u pitanju je pojam „Xylyl“ koja označava grupu atoma koji su izdvojeni iz izomera ksilena.

Teško da bi bilo kome palo na pamet da u Wordle tabelu prvo unese ovu reč (osim možda nekom hemičaru), ali bi to sada mogao da bude izazov za one kojima je igra postala suviše laka. Za igrače koji se još uvek muče, tu je i najbolja reč za početak igre na engleskom jeziku: Later. Slične analize za verziju na srpskom još niko nije uradio.

Izvor: Kotaku

