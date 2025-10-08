Najnapredniij eufy robotski usisivači sada su na popustu i do 40% u TC Galerija i online

Ako ste razmišljali o tome da svoj dom prepustite pametnom usisivaču, sada je pravi trenutak. Anker Srbija pokreće jesenju akciju sa velikim popustima na najnaprednije eufy robotske usisivače, koji kombinuju snagu, preciznost čišćenja i najnapredniju tehnologiju — uz popuste do 41%.

Tokom akcije od 1. do 14. oktobra 2025. svi modeli dostupni su po sniženim cenama u Anker prodavnici u TC Galerija i zvaničnom sajtu za Srbiju, uz besplatnu dostavu za porudžbine iznad 7.000 RSD.

Svi uređaji dolaze sa punom garancijom i podrškom na teritoriji Srbije.

Bilo da želite sve-u-jednom rešenje za brzo čišćenje, ili premium model koji sam pere i pritom suši svoje mopove, eufy linija donosi pametnu tehnologiju u svaku prostoriju.

Eufy Vacuum Robot 3-u-1 Combo – jedan uređaj za ceo dom

Snižena cena: 56.990 RSD (pre: 74.999 RSD)

Ovaj inovativni 3-u-1 sistem kombinuje robotski, štapni i ručni usisivač u jednom uređaju. Robot sam čisti podove, dok ručni modul lako uklanja prašinu sa nameštaja i stepenica. Snaga usisavanja ide do 30.000 Pa, a petostepeni filter zadržava čak i mikroskopske čestice prašine. Savršen izbor za one koji žele maksimum fleksibilnosti i čistoće uz minimum truda.

Eufy X10 Pro Omni – potpuno automatizovano čišćenje

Snižena cena: 64.990 RSD (pre: 109.999 RSD)

Eufy X10 Pro Omni je pravi “smart home” pomoćnik: sve radi sam. Zahvaljujući MopMaster 2.0 tehnologiji, mopovi se rotiraju, peru i suše bez vašeg učešća. Napredna LiDAR navigacija i AI detekcija prepreka omogućavaju da se bezbedno kreće kroz prostor, izbegavajući kablove i nameštaj. Podovi su uvek besprekorno čisti, a vi imate više vremena za sebe.

Eufy Omni E28 – snaga i dubinsko čišćenje u premium klasi

Snižena cena: 99.990 RSD (pre: 135.999 RSD)

Model E28 donosi profesionalne rezultate kod kuće. Sa 20.000 Pa usisne snage, pere i suši mop vrućim vazduhom, a uz Portable Deep Cleaner (PDC) možete i dubinski očistiti sofe, dušeke i tepihe. Sve funkcije upravljate putem aplikacije — vaš dom nikada nije bio čistiji uz manje napora.

Eufy Omni E25 – jednostavno, moćno, efikasno

Snižena cena: 86.990 RSD (pre: 121.999 RSD)

Omni E25 donosi optimalnu ravnotežu između performansi i cene. Dvostruki rotirajući mopovi brišu i najtvrdokornije mrlje, dok AI mapiranje prostora precizno planira svaku putanju. Savršen je za stanove i kuće sa više površina – od parketa do tepiha.