Najnovija beta verzija iOS-a za satove

Apple bi uskoro mogao da poboljša interoperabilnost između iPhone-a i pametnih satova trećih strana. Najnovija beta verzija iOS 26.1 nagoveštava novu funkciju „prosleđivanja obaveštenja“ koja bi mogla da prikazuje obaveštenja iPhone-a na uređaju ili dodatku koji nije Apple-ov, kako je primetio Macworld.

Kod koji je video Macworld sugeriše da bi korisnici mogli da prosleđuju obaveštenja samo na jedan uređaj istovremeno, dok bi novi okvir „AccessoryExtension“ mogao da poboljša proces uparivanja i sa dodatkom treće strane. Još je rano reći kako će ove funkcije funkcionisati, ali izgleda da su povezane sa nalogom Evropske komisije koji će primorati Apple da iPhone-i bolje rade sa dodatkom koji nije Apple-ov.

Da bi se uskladio sa Zakonom o digitalnim tržištima (DMA) Evropske unije, Apple je dužan da programerima i proizvođačima uređaja omogući pristup određenim funkcijama koje će olakšati uparivanje, prenos podataka i prikazivanje obaveštenja između iPhone-a i uređaja trećih strana, kao što su pametni satovi, slušalice i zvučnici. Apple ima rok do kraja ove godine da otvori većinu ovih funkcija, ali nije jasno da li će biti dostupne sa očekivanim lansiranjem iOS 26.1 sledećeg meseca ili će doći do korisnika van EU.

Izvor: TheVerge