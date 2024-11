Najnovija nadogradnja Find My aplikacije olakšava pronalaženje izgubljenih predmeta

To je deo beta verzije za iOS 18.2.

“Samo treba da podelite link o vašim izgubljenim stvarima”

Ako imate iPhone koji može da pokreće iOS 18 i prijavili ste se u Apple-ov program za programere, sada možete preuzeti i instalirati beta verziju iOS 18.2. Jedna od najkorisnijih funkcija uključena u eksperimentalni OS je mogućnost deljenja lokacije izgubljenog predmeta povezanog sa Apple-ovom mrežom Find My sa trećom stranom. Već možete deliti lokaciju predmeta sa ljudima u vašem kontaktu. Apple navodi da bi to moglo pomoći u situacijama kada morate da se oslonite na pomoć stranaca. Na primer, u slučaju da vam kofere nestanu, možete poslati njihovu lokaciju osoblju aviokompanije ili osoblju aerodroma.

Kada izaberete “Podeli lokaciju predmeta” u Find My aplikaciji, dobićete opciju da podelite link koji pokazuje lokaciju vašeg izgubljenog predmeta. Primalac linka moći će da ga otvori na bilo kom uređaju, čak i ako to nije iPhone ili iPad. Takođe će moći da vidi vašu email adresu ili broj telefona kako bi mogao da vas kontaktira. Moći ćete da vidite koliko je ljudi posetilo link kada linkovi isteknu ili nakon što se ponovo sastanete sa svojim izgubljenim predmetom ili nakon nedelju dana ako ga do tada niste pronašli.

Naravno, instalacija beta softvera ima svoje nedostatke

Postoji veća verovatnoća da ćete naići na greške. Neke aplikacije ili funkcije možda neće raditi onako kako je Apple zamislio. Ako vam to ne smeta i želite da testirate iOS 18.2, moraćete da se prijavite za Apple-ov program za programere. Zatim treba odaberete nove Beta ažuriranja pod “ažuriranjima softvera” u meniju “podešavanja vašeg uređaja”.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet