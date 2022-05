Najnovije ažuriranje sistema Google Play olakšava deljenje fajlova između vaših uređaja

Google je objavio spisak promena za svoje ažuriranje sistema u maju 2022. i dodaje dugo očekivanu funkciju za Nearby Share.

Više ne morate da odobravate svaki fajl koji delite između svojih uređaja

Google-ova sistemska ažuriranja ciljaju na operativni sistem Android, Google Play prodavnicu i Google Play usluge. Oni utiču na sve Android uređaje, uključujući telefone, tablete, Android TV uređaje, nosive uređaje i još mnogo toga. Svakog meseca kompanija deli detaljne beleške o promenama koje pravi sa ažuriranjem sistema, ali obično, dnevnik promena glasi prilično isto. Ovaj mesec je ipak drugačiji. Za maj 2022. Google donosi self sharing opciju u Nearby Share, sopstvenu verziju Apple-ovog AirDrop-a.

Uz dodatnu funkcionalnost, moći ćete da neprimetno delite fajlove između uređaja prijavljenih na isti Google nalog. To znači da više nećete morati da odobravate svaki fajl koji prenosite između svojih uređaja. Novo ažuriranje sistema Google Play takođe donosi redizajn aplikacije Google Help. Google nije detaljno objasnio promene, ali aplikacija je sada možda više u skladu sa Material You temom koju je uvela sa Pixel-om 6. Da biste dobili nove funkcije, moraćete da nadogradite na Google Play usluge v22.15 i Google Play Store v30.3. Možete otići u Google Play prodavnicu da ažurirate Play usluge.

