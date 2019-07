Najperspektivnije master studije u regionu za IT karijeru

Svi oni koji su završili fakultet i sada razmišljaju o tome da nastave školovanje, ali nisu sigurni u kojem pravcu – ne bi trebalo da imaju dilemu. Budućnost je svakako u informacionim tehnologijama, jer posla za visokokvalifikovane IT stručnjake iz najrazličitijih oblasti uvek ima, vrlo su traženi i što je najvažnije – jako su dobro plaćeni.

Prema istraživanjima sajta infoplate.rs, programeri spadaju među najplaćenije IT stručnjake u Srbiji i zarađuju u proseku od 97.000 do 170.000 dinara, dok softverski inženjeri zarađuju prosečno 150.000 dinara, što je iznos u visini tri prosečne plate u našoj zemlji. Ove cifre su u inostranstvu i utrostručene, u zavisnosti od toga koliko ste iskusni u svom poslu i koji nivo obrazovanja u oblasti informacionih tehnologija imate.

Ovakve statistike i velika potreba za IT stručnjacima su glavni razlozi zašto je Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS , koja već dugi niz godina važi za ustanovu sa najsavremenijim obrazovnim IT programom u regionu i jednim od najmodernije opremljenih centara u kojima se odvijaju predavanja i praktična nastava, pokrenula i akreditovane master studije za IT .

“Analize tržišta pokazuju da je sve veća potražnja za IT stručnjacima koji imaju ekspertska znanja i zato su te pozicije veoma dobro plaćene. Zbog velike potražnje za kadrovima ovog profila smo pokrenuli master studije na ITS-u, koje pre svega ističu savremeni pristup u nastavi, rad u najaktuelnijim softverskim alatima, pripremu za rad u realnim uslovima, veštine komunikacije i timskog rada koje su neophodne svakome ko želi da izgradi uspešnu karijeru u ovoj oblasti”, navodi Bojan Ristić, direktor ITS-a.

Ekspertska znanja za zaposlenje na najtraženijim pozicijama

Master studije informacionih tehnologija na ITS-u traju dve godine i pružaju širok spektar znanja iz ove oblasti. Studenti master studija dobijaju znanje iz oblasti projektovanja, izrade i implementacije softvera i sa zvanjem master strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema otvaraju vrata ka nekim od najplaćenijih poslova današnjice.

Master studije informacionih tehnologija nude širok spektar znanja iz raznih IT oblasti, pa u zavisnosti od predmeta koje izaberete na masteru, to mogu biti oblasti kao što su Cloud Computing, Data Science, Big Data, Mobile Development, digitalna forenzika, kriptografija, Data Mining, napredne web tehnologije, obezbeđenje kvaliteta softvera, napredno 3D modelovanje i animacija…

Odlična vest jeste što master studije informacionih tehnologija na ITS-u mogu da upišu svi koji su završili osnovne studije. Jedini problem je ograničen broj mesta, jer za ove studije vlada veliko interesovanje i veliki broj mesta je već popunjen.

Zato iz ove visokoškolske ustanove svim zainteresovanim studentima poručuju da je potrebno da se prijave na vreme ako žele da započnu studiranje za najplaćenija zanimanja današnjice.

Najmodernije studije u srcu velike IT kompanije

ITS insistira i na teorijskom, ali pre svega na praktičnom radu, učešću u realnim projektima. Akcenat je na radu sa najsavremenijim softverom, a još tokom master studija studenti imaju mnogo praktične nastave uz nadzor istaknutih profesionalaca iz IT oblasti, što im omogućava vredno iskustvo koje će im koristiti po završetku studija. Studenti tako učestvuju i u velikim i realnim projektima i na taj način stiču najbolji uvid u to kako će izgledati njihova buduća radna mesta.

ITS se može pohvaliti jednim od najmodernije opremljenih prostora za predavanja i praktičnu nastavu. Prostorije se nalaze u okviru kompleksa velike IT kompanije Comtrade, pa su mogućnosti za praksu i zaposlenje odmah nakon studija jako velike.

Sve je opremljeno tako da se izvodi interaktivna nastava u kombinaciji auditorno-praktično u računarskim laboratorijama korišćenjem računarske opreme, kroz paralelni rad studenata tokom predavanja i samostalni rad tokom vežbi. Sve se radi po principu jedan student – jedan računar, pa su uslovi za usavršavanje veština neograničeni.

93% studenata ITS-a pronađe posao odmah po završetku školovanja

Visoka škola strukovnih studija – ITS može da se pohvali izuzetnom uspešnošću svojih studenata. Prema podacima iz 2018. godine, čak 92,86% svršenih studenata pronašlo je zaposlenje , a od toga više od 85% zaposlilo se u struci i nastavilo da primenjuje i usavršava znanja i veštine stečene tokom studiranja. Pokretanjem master programa, ti procenti mogu samo da se povećaju.

Master studije informacionih tehnologija na ITS-u može da upiše samo 30 studenata, a interesovanje je ogromno. Prijavite se i obezbedite svoje mesto na vreme po sniženim cenama. Za više informacija pozovite telefonom na broj: 011/20-96-777 ili posetite sajt its.edu.rs.

