Najpopularnije aplikacije na Steamu koje nisu igre – i zašto to ima smisla

Steam je godinama sinonim za PC gejming, ali najnoviji pregled najpopularnijih naslova na platformi otkriva nešto iznenađujuće: među najkorišćenijim izdanjima nalaze se aplikacije koje uopšte nisu igre. Reč je o kreativnim alatima, programima za uređivanje i softverima za personalizaciju sistema, koji sve češće zauzimaju vodeće pozicije. To pokazuje da Steam odavno nije samo digitalna prodavnica igara — već prostor gde korisnici razvijaju veštine, prave sadržaj i prilagođavaju svoje okruženje.

Kada „igra“ nije igra

Na vrhu liste ističu se alati poput Aseprite-a, popularnog softvera za crtanje piksel-arta, zatim RPG Maker MZ, koji omogućava kreiranje igara bez potrebe za kodiranjem, kao i programi za 3D modelovanje i organizaciju projekata. Njihova popularnost ukazuje na to da veliki deo Steam publike želi da bude kreativan, a ne samo da konzumira sadržaj.

Jedan od najpoznatijih primera je Wallpaper Engine, aplikacija koja omogućava korisnicima da kreiraju i koriste animirane pozadine na desktopu. Iako nije igra, već godinama se nalazi u vrhu najprodavanijih izdanja, što potvrđuje koliko su korisnicima važni alati za personalizaciju i izražavanje.

Šta ovo govori o promeni navika korisnika

Ova lista jasno pokazuje da se granica između igrača i kreatora sve više briše. Moderni gejmeri ne žele samo da igraju — žele da dizajniraju likove, prave nivoe, stvaraju piksel-art, eksperimentišu sa animacijama ili jednostavno uređuju svoj radni prostor.

Za Steam, ovo znači proširenje identiteta: platforma postaje digitalno središte za kreativnost, ne samo gejming. Za korisnike, to otvara mogućnost da isprobaju nove veštine, pokrenu svoje projekte ili učine svoj PC jedinstvenijim.

Sve u svemu, najpopularnije aplikacije koje nisu igre pokazuju da je kreativnost jednako važna kao i igranje — i da Steam dobro razume potrebe moderne publike.

Izvor: PCGamer