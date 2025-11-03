PC Press specijal - Bezbednost 2025
Najpopularniji AI generator slika i videa

Tijana Barašević

U eri eksplozije veštačke inteligencije za kreiranje vizuelnih sadržaja, korisnici se često pitaju koji alati su zaista najpopularniji i zašto. Jedan AI generator slika i videa iznenađujuće vodi po broju korisnika i upotrebi — a razlozi su širi nego što mislite.

Šta ga čini popularnim?

  1. Jednostavnost korišćenja
    Mnogi korisnici traže alate koje mogu koristiti bez tehničkog znanja. Ovaj generator nudi intuitivno korisničko sučelje, pristup kroz web ili aplikaciju i brzo generisanje sadržaja, što ga čini pogodnim i za amatere i za profesionalce.
  2. Multimodalnost — slike i video
    Dok većina alata fokusira samo na generisanje slika, ovaj servis omogućava i kreiranje video klipova iz tekstualnih opisa ili kombinovanih ulaza. Ta fleksibilnost mu donosi veliku prednost kod kreatora koji žele animirane objave, reklame ili vizuelne priče.
  3. Brzina i skala
    Generator je optimizovan da brzo i u velikoj količini stvara vizuelne sadržaje. To je važno za marketinške timove, društvene mreže i profesionalne projekte koji zahtevaju puno materijala u kratkom roku.
  4. Raznovrsnost stilova i kontrola
    Korisnici imaju izbor raznih stilova — realističan, umetnički, grafički itd. Takođe, alat omogućava finu kontrolu nad elementima slike ili video klipa: kompozicija, boje, svetlo, pokret.
  5. Kombinovanje sa drugim AI modelima i alatima
    Još jedna prednost jeste integracija sa postojećim AI modelima za generisanje teksta, glasova i muzike. Korisnici mogu kreirati kompletan sadržaj (scenario, vizual, zvuk) unutar jednog sistema ili kombinacijom alata.
Svakodnevna upotreba

  • Marketing i reklama — brzo generisanje vizuala i video sadržaja za kampanje
  • Društvene mreže — kreiranje privlačnih slika ili kratkih videa za objave
  • Edukacija i prezentacije — ilustrovani materijali, video lekcije
  • Umetnost i eksperimentisanje — umetnici koriste AI da istraže nove stilove i ideje

Izazovi i ograničenja

  • Autorska prava i originalnost — generisani sadržaji mogu biti inspirisani postojećim radovima, pa se postavlja pitanje vlasništva
  • Kvalitet video sadržaja — iako alat omogućava video generisanje, neki video zapisi mogu imati artefakte, slabiju fluidnost ili nejasne detalje
  • Troškovi i kapacitet — generisanje u većim rezolucijama, sa kompleksnim pokretima ili u većim količinama, može zahtevati plaćene planove
Izvor: Zdnet

