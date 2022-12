Najpopularniji YouTube video zapisi u 2022.

Vreme je za liste svega i svačega najboljeg u godini koja je na izmaku, pa je i YouTube izbacio listu najpopularnijih videa.

Pored oproštajnih poruka i drugih dirljivih momenata (so long nerds), u drugoj polovini godine se najviše govorilo o dodeli Oskara i onome što je Will Smith učinio Chris Rocku. Ova dva videa zauzimaju prva mesta na top 10 listi, a evo kako to izgleda:

1. Technoblade – so long nerds

2. Guardian News – Necenzurisana verzija: Will Smith udara Chris Rocka na dodeli Oskara

3. Dream – hi, I’m Dream.

4. NFL – Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show

5. MrBeast – I Built Willy Wonka’s Chocolate Factory!

6. Mark Rober – Pranks Destroy Scam Callers- GlitterBomb Payback

7. Jaiden Animations – Being Not Straight

8. Kane Pixels – The Backrooms (Found Footage)

9. The Try Guys – what happened.

10. First We Feast – Millie Bobby Brown Needs a Milkshake

Popularni su bili i sadržaji iz sekcije Shorts, a najviše pregleda je dobio ronilac koji je slomio jaje pod vodom. Korisnike i dalje dakle privlače zabavne stvari, budući da na listi nema onih loših, niti katastrofa kojih nije manjkalo ni ove godine.

