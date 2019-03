Najveća prodavnica na dark web-u gasi se sledećeg meseca

Dream Market, trenutno najveća prodavnica na dark web-u najavila je gašenje za 30. april 2019. godine. Informacija je objavljena istog dana kada su Europol, FBI i DEA objavili desetine hapšenja povezana sa prodajom droge na dark web-u. Ovaj tajming uznemirio je mnoge korisnike Dream Market-a, koji su izašli sa teorijom da su se pripadnici zakona već infiltrirali na sajt i da su prikupili podatke o njima.

Njihov strah bazira se na sličnom događaju iz 2017. godine, kada je holandska policija preuzela Hansa Market i vodila taj sajt mesecima, tokom kojih je prikupljala dokaze protiv korisnika portala. Predstavnici zakona su kasnije koristili te dokaze za hapšenje, ali su upotrebljavali i korisničke podatke kako bi pokušali da preko njih pristupe i nekim drugim prodavnicama na dark web-u. S obzirom da se na naslovnoj stranici Dream Market-a i na stranici za registraciju nalaze informacije da se sve „prebacuje“ na novi URL, možda je to samo trik da se prikupe podaci o korisnicima.

Vest o gašenju Dream Maket-a, verovatno je šokirala mnoge od njihovih korisnika. Međutim, u poslednje vreme on je imao tehničkih problema u radu. Portal je nedavno bio u vestima, nakon što je obelodanjeno da je haker uspeo da pristupi podacima sa sajta i kada je stavio te podatke na prodaju. Takođe, u poslednje vreme on je često bio izložen DDoS napadima.

Dream Market je poslednji od četiri velike prodavnice (pored AphaBay, Hansa Market i RAMP prodavnica), koje su dominirale na dark web-u sredinom decenije. Evropske vlasti su ugasile AlphaBay u junu 2017. godine, a nakon mesec dana i Hansa Market, dok je ruska policija zatvorila RAMP u septembru iste godine. Silk Road je dominirao pre njih (u periodu od 2011. do 2013. godine, kada je zatvoren od strane američkih vlasti). Ako Dream Market bude zatvoren bez takvih akcija, to će biti jedna od retkih prodavnica na dark web-u koja je to učinila na taj način.

