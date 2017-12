Najveći avion amfibija završio test let u Kini

Kineski “Kunglon” ili AG600 obavio je prvi jednosatni probni let, za koji se smatra da je najveći amfibijski avion na svetu. Poleteo je s aerodroma u južnoj provinciji Guangdong, u gradu Zhuhai, a ima raspon krila od 28,8 metara i može da nosi 50 ljudi, i ima sposobnost da ostane u vazduhu 12 sati.

“Njegov uspešni test let čini Kinu jednom od nekoliko zemalja sveta sposobnim za razvoj velikog amfibijaskog aviona”, rekao je glavni dizajner Huang Lingcai. Ovaj avion je približno jednake veličine Boeinga 737 i mnogo je manji od Spruce Goose, letećeg broda koji je razvio milijarder Howard Hughes. Imao je raspon krila 97 metara i bio je dugačak 67 metara. Napravio je samo kratak let koji je trajao svega 26 sekundi, i to davne 1947.

Dok izveštaji tvrde da ovaj amfibijski avion ima vojne primene, koristiće se za spasavanje u mornarici i vatrogasnim akcijama. Prema izveštaju državnih medija, za sada je naručeno 17 Kunlong-a koje izrađuje državna kompanija Aviation Industry Corporation of China.

Izvor: Ubergizmo

