Najveći softverski update za Tesla automobile do sada

Tesla, proizvođač električnih automobila, počeo je sa isporukom Software Version 10.0 za Model S, Model X i Model 3, uvodeći gomilu zabavnih sadržaja i opcija sa samostalnu vožnju, namenjenih ljudima koji provode mnogo vremena u automobilu. Među multimedijalnim sadržajima, novi update donosi podršku za Netflix, YouTube, Hulu i Hulu+ Live, koji mogu da se gledaju na ekranu komandne konzole.

Ipak, pošto sposobnost autonomne vožnje još uvek nije dovedena do savršenstva, a i takva vožnja nije svuda dozvoljena, Tesla omogućava gledanje multimedijalnih sadržaja samo dok se vozilo nalazi u stanju mirovanja. Ipak jedna opcija samostalne vožnje je dopunjena – Summon opcija, koja je sada nazvana Smart Summon, omogućava vozačima da daju instrukcije automobilu da samostalno dođe do njih kada se nalaze na parkingu. Ova opcija je dostupna kupcima koji su kupili Full Self-Driving, ili Enhanced Autopilot opcije. Ograničenje je da vozila moraju da sve vreme budu u vidnom polju vozača.

Među multimedijalnim unapređenjima je i podrška za Spotify Premium servis (koja je aktivna na tržištima koja podržava Spotify), kao i dve nove muzičke aplikacije – Slacker Radio i TuneIn. Pored toga, na raspolaganju je i karaoke aplikacija sa ogromnom bibliotekom pesama (na različitim jezicima), kao i dodatne opcije za navigaciju „I am feeling lucky“ i „I am feeling hungry“, koje će vozače dovesti do neke interesantne lokacije u blizini, ili do restorana.

Ovaj update donosi i viši nivo sigurnosti tokom vožnje, jer sada kamera sve vreme prati vozača, a unapređeni Sentry mod se fokusira na osobe spolja, koje se nalaze u blizini vozila.

Izvor: ZDNet