Najzastupljeniji jezici na Internetu

Nedavno istraživanje imalo je zadatak da utvrdi koji jezici su najzastupljeniji na Internetu. Sprovedeno je na uzorku od 10 miliona najposećenijih sajtova na mreži, a rezultati su delom očekujući, a delom i iznenađujući.

Anglodominacija

Kompletna lista izgleda ovako:

Redni broj Jezik Broj sajtova među top 10M 1 Engleski 60.4% 2 Ruski 8.5% 3 Španski 4% 4 Turski 3.7% 5 Arapski 3% 6 Francuski 2.6% 7 Nemački 2.4% 8 Japanski 2.1% 9 Vijetnamski 1.7% 10 Pojednostavljeni kineski 1.4%

Međutim, ako pogledamo listu populacije koja koristi ove jezike, bilo da je u pitanju maternji ili drugi jezik, lista izgleda malo drugačije:

Redni broj Jezik Populacija 1 Engleski 16.2% 2 Kineski 14.3% 3 Španski 6.9% 4 Francuski 3.5% 5 Ruski 3.3% 6 Nemački 1.7% 7 Japanski 1.6% 8 Turski 1.1% 9 Vijetnamski 1% 10 Arapski 0.7%

Engleski je očekivano najčešći jezik online, koji je prisutan na skoro dve trećine među 10 miliona najposećenijih sajtova. To nije čudno, jer ovaj jezik govori i najviše ljudi na svetu, preko 1.13 milijardi. Kineski jezik je drugi po broju ljudi koji ga upotrebljavaju, ali je vrlo nisko rangiran među top 10M sajtova. Ipak, to ne znači da na kineskom jeziku ima procentualno malo sajtova, već samo da su oni na globalnom nivou generišu znatno manje poseta od sajtova na engleskom jeziku, pa se ne nalaze među 10 miliona najposećenijih sajtova koji su uzeti u obzir u ovom istraživanju. Ruski jezik je možda iznenađujuće visoko rangiran, ali treba imati na umu da se on govori ne samo u Rusiji, već i u mnogim državama koje su nekada bile deo Sovjetskog Saveza.

Iz ovog istraživanja možemo da zaključimo da će engleski i ruski jezik verovatno nastaviti da dominiraju na web-u, ali da azijski jezici imaju najveći potencijal za rast. Takođe, pokazano je da upotreba jezika na sajtovima ne mora da reflektuje koliko ljudi ga govore. Najveći primer za to je Hindi, treći jezik po broju ljudi koji ga govore, koji se uopšte nije našao na ovoj listi.

Izvor: Visual Capitalist

