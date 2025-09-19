Naknade za nadzor online platformi privremeno suspendovane

Kompanije su osporile naknade uvedene prema Digital Services Act (DSA) 2023. godine.

Digital Services Act

Kompanije društvenih mreža Instagram, Facebook i TikTok trenutno ne moraju plaćati naknade za nadzor. Naknade su uvedene za pokrivanje troškova nadzora i administracije prema Digital Services Act (DSA), odlučio je Generalni sud EU. Sve dok Evropska komisija ne promeni svoj postupak obračuna tih naknada.

Platforme su osporile praksu u okviru DSA, koji je stupio na snagu 2023. godine. Komisija naplaćuje godišnje doprinose najvećim online platformama kako bi pokrila njihove troškove nadzora, administracije i ljudskih resursa za nadzor i sprovođenje aktivnosti.

Ove naknade se računaju prema matematičkoj formuli koja uzima u obzir broj korisnika svake usluge. Ali je maksimum naknade 0,05% globalnog profita pružaoca usluge iz prethodne godine.

Facebook, Instagram i TikTok su proglašeni za Veoma velike online platforme (VLOPs). Ove platforme imaju više od 45 miliona mesečnih korisnika izvršna vlast EU je 2023. odredila iznos nadzorne naknade za svaku od tih platformi.

Sud sada poništava odluke o sprovođenju, ali zadržava njihove efekte za privremeni period

Presuda navodi da je Komisija izračunala broj prosečnih mesečnih aktivnih korisnika prema zajedničkoj metodologiji. Sud je dodao da, pošto je metodologija „osnovni i neophodni“ element za određivanje naknade, „ona je trebalo da bude usvojena ne kroz odluke o sprovođenju, već kroz delegirani akt“.

Sud je naveo da Komisija sada može da uspostavi metodologiju za obračun broja prosečnih mesečnih aktivnih korisnika „na način koji je u skladu sa DSA i da usvoji nove odluke o sprovođenju“.

Ovo treba biti urađeno u roku od 12 meseci od sada

Komisija je u saopštenju navela da uzima u obzir presudu. „Dok čekamo konačne detalje presude, možemo već reći da sud potvrđuje da je naša metodologija ispravna. Nema greške u obračunu, nema suspenzije bilo kakvih plaćanja, nema problema sa principom naknade niti sa njenim iznosom. Kompanije koje su u pitanju moraju platiti nadzornu naknadu za 2023. godinu.“

Euronews je u martu izvestio da je izvršna vlast EU 2023. naplatila najvećim pružaocima online platformi u EU ukupno 58,2 miliona evra nadzornih naknada.

Izveštaj je takođe naveo da naknade prikupljene 2023. nisu pokrile sve troškove Komisije vezane za DSA u prošloj godini. To je rezultiralo deficitom od 514.061 evra.

Izvor: Euronews