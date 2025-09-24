Napredak o TikToku na vidiku

Tramp i Si planiraju sastanak u Južnoj Koreji.

Američki predsednik Tramp izjavio je da je došlo do pomaka u vezi sa sporazumom o TikToku. Najavio je sastanak za šest nedelja u Južnoj Koreji.

Tramp je najavio i posetu Kini sledeće godine ali i posetu kineskog predsednika Americi.

Sve se čini da će uskoro doći do nekog sporazuma u vezi sa TikTokom.

Kina je pokazala želju da sarađuje, ali u isto vreme je pokazala i svoju snagu. Zanimljivo je da Kina ne odstupa od volje kompanije, ako kompanija zaista ima sopstvenu volju.

Izvor: al24news.dz