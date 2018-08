Napredna veštačka inteligencija kao novi svetski vođa

O strahovima od veštačke inteligencije raspravlja se već neko vreme, a jedan od glavnih je onaj koji opisuje načine na koje bi sistemi mogli samostalno da uče, te stignu do nivoa koji ljudska bića ne bi mogla da pojme. Ako bi dospela u pogrešne ruke, te učila iz pogrešnih namera, veštačka inteligencija bi možda jednom i mogla da zavlada svetom, te kontroliše vlade i vojne sile, i tako dovede do nevolja orvelovskih razmera, pa na kraju postane i opasna, budući da smo već zagazili u eru autonomnog oružja.

Ipak, neki eksperti misle da su ovakvi strahovi potpuno neosnovani, te tvrde da bi sistemi napredne veštačke inteligencije bolje upravljali svetom od ljudskih bića. Tako su prava opasnost zapravo strahovi koji bi svet mogli da drže u mestu, te tako spreče napredak koji bi potencijalno doveo do boljeg uređenja i društvenog poretka. Možda je opasnost koja preti zapravo trenutak u kojem se ne bi stiglo do napredne veštačke inteligencije, budući da su ljudi kao rasa skloni tome da donose odluke koje dovode do fatalnih ishoda, te imaju dalekosežne posledice.

Čovečanstvo je već na putu da uništi kišne šume, te druge ekosisteme, a kako bi došlo do sirovina koje donose novac, potpuno nesvesno toga da polako vodi ka nepovratnom uništenju planete. Tako eksperti tvrde da bi napredna veštačka inteligencija mogla da sačuva društvo od pogrešnih odluka koje se konstantno donose, budući da će imati sposobnost da predvidi posledice nekih akcija, te proceni šta će se dogoditi za 20 ili 30 godina od neke odluke. Tako bi simbioza između čoveka i ovakvih sistema u budućnosti mogla da dovede do zdravijeg ponašanja, te opreznijeg donošenja odluka.

Budućnost napredne veštačke inteligencije ima veliki potencijal, ali je njena sudbina neizvesna, a zbog straha od gubitka kontrole, budući da čovek u slobodu ubraja i pravo na donošenje pogrešnih odluka, te smatra da je stvorio svet čiji je tek delić, i nad kojim, u stvari, nema nikakvu kontrolu.

