Naš izbor: Najbolji uređaji 2020. godine

Godina čije zadnje dane odbrojavamo donela je velike promene u našim privatnim i poslovnim životima. Naučili smo da “živimo na daljinu”, da se s prijateljima i porodicom gledamo u virtuelnom prostoru, da kancelariju i učionicu zamenimo dnevnom sobom… Obilazak prodavnica zamenili smo online kupovinom… Pa šta smo to kupovali i u čemu smo najviše uživali?

Prenosivi računari

Najveće povećanje prodaje ostvareno je među prenosivim računarima. Ako se do sada smatralo da upgrade računara može da sačeka, ove godine je to bila stavka obeležena “pod obavezno”. I ne samo to, zbog toga što su svi ukućani bili primorani da rade i uče od kuće, svako je morao da dobije svoj računar – a laptop se nameće kao idealno rešenje. Da vidimo koji su se modeli najbolje pokazali.

Poslovni laptop – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 (2020)

Bilo da radite od kuće, na putu ili u kancelariji, osma generacija Lenovo ThinkPad X1 Carbon računara obaviće svaki posao s lakoćom. Veoma je lak, poseduje jednu od najboljih tastatura na prenosivim računarima, kao i izuzetno kvalitetan displej dijagonale 14 inča. Kao bonus, na raspolaganju su svi konektori koji poslovnom čoveku mogu da zatrebaju. Postoji nekoliko modela zasnovanih na Core i5 i Core i7 procesorima, sa 8 ili 16 GB RAM-a i sa 256, 512 ili 1024 GB SSD-om.

Cena: 235.000 – 349.000 din.



Ultraportabilni laptop – Dell XPS 13 (9310)

U trenutku pisanja ovog teksta, Dell XPS 13 (9310) serija još nije stigla na naše tržište, ali na globalnom nivou pokazala se kao nešto najbolje što može da se kupi u klasi ultraprenosivih računara. Opremljen je najnovijom, 11. generacijom Tiger Lake procesora i Intel Iris Xe grafikom, tako da je sposoban da se uspešno izbori i s najzahtevnijim zadacima. Osnovni model poseduje 1,7 GHz Core i3-1115G4 procesor, 8 GB RAM-a i 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD i 13,4″ FullHD ekran. Najskuplja verzija donosi 2,8 GHz Core i7-1165G7 procesor, 32 GB RAM-a, 2 TB prostora za podatke, kao i rezoluciju ekrana od 3840*2400 piksela, koji je uz to i osetljiv na dodir.

Cena: 800 – 2.400 evra



Gaming laptop – ASUS ROG Zephyrus G14

Ovo je najmanji gaming računar iz ASUS-ove ROG serije i istovremeno najmoćniji 14-inčni gaming laptop na svetu. Pokreće ga AMD Ryzen 9 4900HS procesor, potpomognut GeForce RTX 2060 grafikom. Sistem upotpunjuju četiri zvučnika koji emituju Dolby Atmos zvuk. ASUS ROG Zephyrus G14 je specifičan i po tome što pojedine varijante poseduju AniMe Matrix LED ekran na poklopcu, sastavljen od 1215 mini-LED-ova sposobnih da prikažu 256 nivoa osvetljenja. Korisnik sam može da definiše način rada i svrhu ovog ekrana.

Cena 249.000 din.



Mac laptop – Apple MacBook Air

Novi MacBook Air, zasnovan na Apple-ovom M1 procesoru mnogo je brži od svojih prethodnika. Računar je ultraportabilan, sa ekranom dijagonale 13 inča, a poseduje 8 GB RAM-a i SSD kapaciteta 256 GB. Ne smemo da zaboravimo ni luksuzan dizajn koji je karakteristika svih Apple-ovih proizvoda.

Cena: 151.600 din.

Desktop računari

Pandemija je, začudo, “pomogla” oporavku tržišta desktop računara. Kako više vremena provodimo kod kuće, radeći i zabavljajući se, desktop varijanta računara ponovo postaje primamljiva. Možda ćete primetiti da nismo odabrali klasične desktop računare. Razlog je što se na našem tržištu, u slobodnoj prodaji nalazi veoma mali broj pravih brendiranih desktop računara, već su u ponudi uglavnom konfiguracije koje distributeri sami sklapaju. A tu je, zbog velikog broja modela, mogućnosti lake promene komponenti, pa samim tim i performansi, veoma teško odabrati najbolje.

All-In-One računar – HP Pavilion 24 All-In-One (2020)

Tržište All-In-One računara doživelo je rast zahvaljujući činjenici da oni ne zauzimaju mnogo prostora, a po kvalitetu i performansama sasvim lepo mogu da se upotrebe za rad od kuće. HP Pavilion 24 je ostvario dobar balans između dizajna, funkcionalnosti i cene. Na raspolaganju je ekran dijagonale 24 inča, svi potrebni konektori, ima dovoljno prostora za podatke, a tu su i frontalni soundbar i pop-up kamera.

Cena: 76.000 din.



Apple računar – Mac mini M1 (2020)

Apple-ova osvežena verzija Mac mini računara dolazi s novim M1 procesorom. Testovi pokazuju da se radi o procesoru koji bez napora može da pokrene bilo koju native aplikaciju, a dobro se pokazao i za povremeno igranje. S obzirom na to da se radi o računaru u minijaturnom kućištu, kao i da mu cena nije astronomska, možemo da kažemo kako donosi mnogo za uložen novac.

Cena: 107.000 – 138.000 din.

Računarske komponente

Iako desktop računari nisu više toliko zastupljeni među populacijom, i dalje postoji veliko tržište računarskih komponenti. Ozbiljni poznavaoci računara i dalje više vole da sami sklope svoj desktop PC nego da budu “ograničeni” ponudom tipskih modela, jer tako mogu da dobiju konfiguraciju prema sopstvenim potrebama, za minimum novca.

Grafička kartica – NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition

Iako se u trenutku pisanja teksta još uvek nije pojavila u zvaničnoj prodaji kod nas, nova Ampera Geforce RTX 3070 Founders Edition grafička kartica donosi vrhunske performanse u srednjoj klasi. Founders Edition obezbeđuje igračko iskustvo u 4K rezoluciji s visokim podešavanjima detalja, a pri tome ne košta čitavo bogatstvo. Podržava DLSS, ray-tracing, NVIDIA Broadcast i Reflex low-latency mod, pa je u pitanju zaokružen sistem koji u ovom trenutku nudi najbolji odnos cene i performansi na tržištu.

Cena: 499 dolara (teorijski), u praksi 80-90 hiljada dinara zbog problema sa dostupnošću u celom svetu



Procesor – AMD Ryzen 9 5900X

AMD je i ove godine uspeo da nadmaši Intel, možda čak i da poveća prednost nad svojim konkurentom kada se radi o ceni i performansama po jezgru. Sve do AMD Ryzen-a 9 5900X, procesori ove kompanije su u gaming-u zaostajali za Intel-om. Pomenuti, ali i svi ostali procesori iz Ryzen 5000 serije, dokazali su da mogu da pobede i na tom polju i tako su zaokružili svoju lidersku poziciju na tržištu procesora.

Cena: 75.000 din.



Procesor ekonomske klase – AMD Ryzen 3 3300X

AMD Ryzen 3 3300X je dokazao da nije neophodno da CPU poseduje ogroman broj jezgara da bi se dobile solidne performanse. Sa “samo” četiri jezgra on se uspešno nosi s dvostruko, možda čak i trostruko skupljim Intel-ovim procesorima u popularnim igrama. Ovo je procesor koji je dokazao da može da se napravi solidna igračka mašina za malo novca.

Cena: 125 dolara



Interni SSD – Crucial P5

Crucial P5 je izuzetno brz NVMe SSD, dostupan po ceni koja je niža od konkurencije. Prvi kontroler koji je napravljen u okviru kompanije pokazao se kao pun pogodak, jer je ovaj SSD bio nenadmašan na većini testova. Zato je Crucial P5 idealan izbor, jer donosi vrhunske brzine u budžetskoj cenovnoj klasi.

Cena: 10.000 – 18.500 din.

Periferijska oprema

Rad od kuće uslovio je i porast prodaje štampača, skenera, monitora i svih ostalih periferija. Treba opremiti kućnu kancelariju.

Multifunkcionalni uređaj – HP Neverstop Laser MFP 1200w Printer

HP Neverstop Laser MFP 1200w u jednom kućištu donosi sve što je potrebno kućnoj kancelariji. Na raspolaganju su bežična konekcija, štampanje, skeniranje i kopiranje dokumenata, najveći kapacitet tonera u klasi (do 5.000 stranica), kao i najniža cena štampe (manje od jednog dinara po stranici). Uređaj omogućava direktno štampanje s mobilnog telefona, računara ili tableta, čak i kada nema bežične mreže jer podržava Wi-Fi Direct konekciju. I dopuna tonera je moguća bez prekida štampe, uz pomoć specijalnog reload kit-a.

Cena: 33.400 din.



Ultraširoki monitor – Philips Brilliance 499P9H

Rad sa dva monitora je standard u poslovnom, a sve češće se sreću i u kućnom okruženju. Možda bolje rešenje je jedan veliki ili, preciznije rečeno, ultraširoki monitor, koji će obavljati funkciju dva standardna monitora. A veći monitor od Philips Brilliance 499P9H teško da ćete naći. S dijagonalom od 49 inča i rezolucijom 5.120*1.440 piksela može u potpunosti da zameni dva klasična monitora od 27 inča ili čak tri manja monitora. I odnos stranica 32:9 je idealan za sve koji rade s velikim Excel tabelama, bave se grafičkim dizajnom, video-editovanjem i, što da ne, igranjem. Uz sve to, ovaj monitor je i zakrivljen. Velika dijagonala i velika “krivina” ostavljaju moćan utisak na svakom stolu.

Cena: 136.500 din.



Eksterni SSD – ADATA SC685

ADATA SSD je moguće opisati sa samo tri reči – kompaktan, tanak, brz. Radi se o jednom od najmanjih eksternih SSD-ova na tržištu, koji je toliko mali da može da stane ne samo u džep već i u novčanik prosečne veličine. Velik je otprilike kao klasična vizitkarta, a konekcija s računarom obavlja se preko USB-C porta. Ipak, šest puta brži od standardnih eksternih SSD-ova – 4K film koji “teži” 10 GB može da prekopira za samo 20 sekundi. Pored računara, ovaj SSD može da se koristi i s konzolama, čime se povećava njihov kapacitet za skladištenje igara i istovremeno ubrzava učitavanje.

Cena: 6.500 – 17.000 din.

Pametni telefoni

Kada je mobilna telefonija u pitanju, protekla godina bila je turbulentna, ali ne zbog velikog broja novih modela (što je bilo očekivano), već zbog toga što je politika umešala svoje prste. Sankcije koje je Vlada SAD nametnula kompaniji Huawei sredinom 2019. stigle su “na naplatu” tokom 2020. godine. Iako je Huawei stoički primio zadati udarac, sankcije su uspele da uzdrmaju poslovanje kineskog giganta. Direktne posledice toga su da Huawei telefoni više nemaju Google podršku, kao i nedavna prodaja brenda Honor. Od takvog razvoja situacije, najviše su profitirali direktni konkurenti…

Android telefon – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Najjači Samsung-ov model mobilnog telefona, Galaxy Note 20 Ultra, dolazi sa fantastičnim ekranom i frekvencijom osvežavanja 120 Hz, moćnim procesorom, kamerom sa optičkim zumom i Stylus-om. Još ako se u obzir uzme 5G verzija (koja nije komercijalno dostupna na našem tržištu), a koja poseduje više RAM-a, razlika u odnosu na konkurente se povećava. Jedanaesta generacija Note telefona možda je poslednja, pošto su se karakteristike Note i S serije veoma približile. U svakom slučaju, ove godine nećete naći bolji Android telefon od ovog, a sledeće… O tome ćemo za godinu dana.

Cena: 147.000 din.



iOS telefon – Apple iPhone 12 Mini

Korisnici već duže vremena čekaju na manji premijum iPhone. Apple im je konačno izašao u susret modelom iPhone 12 Mini, i nije pogrešio u tome. Za razliku od ranijih (jeftinijih) modela koji su imali i slabije performanse u odnosu na veću “braću”, iPhone 12 Mini je samo umanjeni iPhone 12. Sve karakteristike velikog telefona su ostale, samo što je mali kompaktniji i lakše staje u džep. Uz nižu cenu, ovo se pokazalo kao pun pogodak.

Cena: 110.200 – 133.800 din.



Telefon iz ekonomske klase – Motorola Moto G9 Power

Motorola već godinama uspeva da napravi odličan balans između cene i performansi telefona. Takav slučaj je i s modelom Moto G9 Power, koji sadrži sve što solidan, a jeftin telefon treba da ima – izdašnu bateriju kapaciteta čak 6.000 mAh, veliki ekran i odličan sistem kamera. Sve to je zaokruženo Android-om koji nije opterećen nepotrebnim aplikacijama, sem poznatim i korisnim Motorola prečicama.

Cena: 27.000 din.

Uređaji koje nosimo na sebi

Pametni satovi i fitnes narukvice su ove godine procvetali – tržište je poraslo za više od 20 procenata. Osim što su cene pristupačnije, adut su i nove funkcije za praćenje zdravstvenog stanja korisnika. Među njima je naročito popularna mogućnost provere nivoa kiseonika u krvi. Iako ovi uređaji ne mogu da zamene profesionalne pulsne oksimetre, dovoljno su dobri za amatersku primenu kada se zna da COVID-19 utiče na smanjenje vrednosti ovog parametra.

Pametni sat – Apple Watch Series 6

Apple sam prodaje više pametnih satova nego svi ostali proizvođači zajedno, pa Apple Watch Series 6 jednostavno mora da bude najbolji pametni sat. Ovogodišnji model doneo je dva noviteta vezana za COVID-19. Prvi novitet je već pomenuto merenje nivoa kiseonika u krvi, a drugi je brojač koji meri vreme pranja ruku. Nezavisno od toga, Series 6 donosi pregršt drugih korisnih funkcija za korisnike, ali i odlične hardverske performanse.

Cena: 68.000 din.



Sat za ekstremne uslove – Honor Watch GS Pro

Apple je uspeo da napravi najbolji pametni sat generalno, ali je Honor pobednik kada su u pitanju pametni satovi za ekstremne uslove. Honor Watch GS Pro je najizdržljiviji sat na tržištu, namenjen avanturistima, planinarima i svima koji vole da vreme provode u prirodi. Ovaj sat je zaštićen u skladu s vojnim standardima, donosi najveću autonomiju među pametnim satovima (do 25 dana), GPS Route Back funkciju za praćenje kretanja i vraćanja na početnu poziciju…

Cena: 39.000 din.



Fitnes narukvica – Fitbit Charge 4

Lepo dizajniran, s baterijom koja traje nedelju dana, Fitbit Charge je fitnes narukvica koja ne samo da izgleda privlačno već donosi i funkcionalnosti koje više naginju ka pametnim satovima nego ka fitnes asistentima. Poseduje GPS za praćenje rute kretanja prilikom vežbanja, NFC novčanik, Active Zone motivacioni sistem tokom vežbanja, unapređeno praćenje sna… Tu je čak i mogućnost kontrole Spotify servisa, kao i 20 predefinisanih režima za vežbanje.

Cena: 150 dolara

Zvučnici i slušalice

Koliko god se oslanjali na telefone i male, prenosive Bluetooth zvučnike, kvalitetan zvuk će uvek imati svoje poklonike. Naravno, i zvučnici su doživeli evoluciju i prilagodili se novim trendovima. S druge strane, komoditet koji donose bežične slušalice postao je nezamenljiv i one su praktično obavezan dodatak uz mobilne telefone.



Zvučnici za računar – Harman Kardon Soundsticks

Soundsticks serija poznatog audio-brenda specifična je po tome što, osim klasičnog 2.1 audio-sistema za računar, donosi i Bluetooth konektivnost. Na taj način, bežičnim putem, može da se poveže s laptopom, tabletom, telefonom ili bilo kojim drugim izvorom zvuka koji ima podršku za Bluetooth. Kako bi se osigurao maksimalan kvalitet reprodukcije, implementirana je patentirana Harman TrueStream tehnologija za bežični prenos zvuka bez gubitka kvaliteta.

Cena: 33.500 din.



Inovativni zvučnik – Ikea Symfonisk stona lampa

Stona lampa koja je istovremeno i veoma kvalitetan Bluetooth zvučnik – ovako nešto može da smisli samo Ikea. Symfonisk serija zvučnika je neobična jer spaja poznati Ikea stil kombinacije, sa Sonos kvalitetom zvuka. Lepo zvuči i odlično izgleda, a kombinacija zvučnika i osvetljenja štedi prostor. Naravno, moguće je uparivanje više zvučnika/lampi, kao i jednostavna kontrola posredstvom mobilnog telefona.

Cena: 20.000 din.



Soundbar – Yamaha YAS-207

Kada je u pitanju postizanje okružujućeg zvuka uz štednju prostora, Yamaha YAS-207 soundbar je uređaj bez premca. Koristi YSP (Yamaha Sound Projection) tehnologiju koja je u stanju da simulira 11.1 audio-doživljaj. Zvuk je kristalno jasan, upotpunjen je eksternim basom, a na raspolaganju su svi potrebni konektori za povezivanje s različitim uređajima.

Cena: 40.000 din.



Bežične on-ear slušalice – Sony WH-1000XM4

Fantastičan kvalitet zvuka uz Dual Noise Sensor tehnologiju umanjenja buke čine Sony WH-1000XM4 nenadmašnim izborom kada su u pitanju slušalice koje se nose preko ušiju. Kada tome dodamo i autonomiju od 30 sati, kao i mogućnost brzog punjenja koje za 10 minuta dodaje još 5 sati autonomije, dobijamo slušalice koje su uvek spremne za rad. Opremljene su i naprednim tehnologijama, kao što su automatsko snižavanje jačine zvuka prilikom razgovora, senzor da li se nalaze na ušima koji automatski pauzira reprodukciju, lako uparivanje s više uređaja…

Cena: 350 evra



Bežične in-ear slušalice – Sennheiser Momentum True Wireless 2

Druga generacija True Wireless Sennheiser Momentum in-ear slušalica donela je širi raspon zvuka (od 5 Hz do 21 kHz), sa dubokim basom, prirodnim zvukom u srednjem opsegu i jasno definisanim visokim tonovima. Na raspolaganju je i ANC sistem za poništavanje ambijentalne buke, a trajanje baterije je produženo na sedam sati (28 sati s dodatnim punjenjima u kutiji/punjaču).

Cena: 35.900 din.



In-ear slušalice iz ekonomske klase – Honor Choice True Wireless Stereo Earbuds

Honor je dokazao da kvalitetne bežične “bubice” ne moraju da budu skupe. Honor Choice TWS Earbuds spušta u mase bežične slušalice koje se kontrolišu dodirom, a da pri tome nisu pravljeni kompromisi po pitanju kvaliteta zvuka i upravljivosti slušalica. One mogu da se kontrolišu na uobičajen način (tapkanjem prstom), lako se povezuju, a jedina stvar koja im nedostaje je aktivno uklanjanje ambijentalne buke – to je ipak nešto bez čega možemo da živimo, ako uzmemo u obzir da je cena tek trećina konkurencije.

Cena: 6.000 din.

Kamere i foto-aparati

Iako su mobilni telefoni preuzeli primat kada se radi o digitalnim fotografijama, barem kada je svakodnevna upotreba u pitanju, kvalitet je i dalje na strani pravih foto-aparata i kamera.

Kompaktan foto-aparat – FujiFilm X100V

FujiFilm X100V je namenjen fotografima koji su se zamorili od nošenja full-frame kamera, ali ne žele da izgube na kvalitetu. Nova generacija ove kamere donela je novu optiku, unapređen senzor, vodootpornost na prskanje, kao i dalje unapređeno optičko hibridno tražilo, koje je jedno od karakteristika serije, još od prvog modela.

Cena: 153.000 din.

Superzum foto-aparat s profesionalnim videom – Panasonic Lumix DC-FZ1000 II

Druga generacija superzum foto-aparata sa 4K videom, Panasonic Lumix DC-FZ1000 II, ne donosi mnogo noviteta u odnosu na direktnog prethodnika. Ali kako je prethodni model već bio blizu savršenog, nerealno je očekivati da bi mogla da se naprave neka velika unapređenja. Uglavnom, ovaj foto-aparat podržava 4K, 30 fps video sa hibridnom optičkom stabilizacijom u 5 osa, 16x optički zum i 1-inčni MOS senzor rezolucije 20,1 Mp. I jeftiniji je od prethodnika u trenutku njegovog pojavljivanja!

Cena: 92.000 din.

Full-frame foto-aparat – Panasonic Lumix DC-S5

DC-S5 je napravljen oko istog senzora kao nešto stariji model S1, ali je sve spakovano u kompaktnije i jeftinije telo. Rezolucija foto-aparata je 24 Mp, a poseduje Panasonic DFD autofokus sistem s poboljšanom detekcijom lica, tela i glave, nove kreativne foto-modove i veliki broj video opcija. Isključivanjem Bayer kolornog filtera, moguće je rezoluciju fotografija podići 4x, pa je Panasonic Lumix DC-S5 sposoban i da generiše 96 Mp fotografije u JPEG formatu (ranije je to bilo moguće samo za RAW fajlove). Naravno, tu je i 4K video-snimanje u 60 fps.

Cena: 2.000 evra (samo telo)

Akciona kamera – GoPro Hero9 Black

GoPro je odavno postavio standarde kada su akcione kamere u pitanju. Već godinama izbacuju kamere koje podižu te standarde, a njihova najbolja kamera u 2020. godini je Hero9 Black. Njene dimenzije su za nijansu veće od prethodnog modela (Hero8), a novitet je prednji ekran u punom koloru, koji će najviše koristiti vlogerima. Kamera donosi mogućnost snimanja u 5K rezoluciji, podržava dodatne objektive (Max Lens Mod), kao i sve standardne GoPro dodatke.

Cena: 58.000 din.

Dron – DJI Mavic Air 2

Možda ćete se zapitati otkud dron u ovoj sekciji, ali to je suštinski kamera koja leti. DJI Mavic Air 2 je kompaktan dron, dovoljno mali da se lako prenosi, s moćnom 48 Mp Quad Bayer kamerom, sposobnom da snima video u 4K rezoluciji u profesionalnom kvalitetu. Dron poseduje i senzore koji detektuju i izbegavaju prepreke i može samostalno da prati odabrani subjekt, a nudi i niz automatizovanih opcija za snimanje.

Cena: 101.000 din.

