NASA će platiti 19.000 dolara svakome ko želi da ostane u krevetu dva meseca

Koliko god da bi mnogi od nas voleli da ostanu u krevetu ceo dan, gledaju televiziju, i da ne moraju da idu na posao, nažalost to nije način na koji stvarni svet funkcioniše i mnogi od nas treba da ustanu, idu u školu ili na posao. Međutim, stižu dobre vesti za one koji žele da ostanu u krevetu i još da budu plaćeni za to.

NASA je nedavno objavila da traži učesnike koji su voljni da ostanu u krevetu dva cela meseca, a da bi nagradili te napore, NASA će volonterima da plati 19.000 dolara. Ne, NASA nije dobrotvorna organizacija koja se zalaže da ostanete u krevetu i ne radite ništa, već želi da istraži efekte „veštačke gravitacije“ na ljudsko telo i da vidi da li ima neke koristi za astronaute koji bi mogli da provedu dosta vremena u svemiru.

U ovom eksperimentu biće uključene dve grupe, gde će jedna grupa biti rotirana u centrifugi sličnoj komori sa veštačkom gravitacijom, što će sliti krv u njihove ekstremitete. Druga grupa se uopšte neće pomerati, te će obavljati sve svoje aktivnosti dok leže, što uključuje jelo, gledanje televizije, čitanje i tako dalje.

Ovo je zanimljiv eksperiment, iako pretpostavljamo da u nekom trenutku previše vremena u krevetu zapravo ne bi bilo tako dobro. Za one koji su zainteresovani da se prijave za posao, mogu da odu na nemački sajt NASA-e za detalje.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet