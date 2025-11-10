NASA i Lockheed Martin uspešno testirali X-59 nadzvučni avion bez „soničnog buma“

Gotovo deceniju nakon što su NASA i Lockheed Martin započeli zajednički rad na razvoju X-59 nadzvučnog aviona, projekat je ostvario veliki korak — letelica je uspešno obavila svoj prvi let u Kaliforniji, saopštila je NASA u zvaničnom saopštenju. X-59, poznat i kao Quesst (Quiet SuperSonic Technology), osmišljen je da leti nadzvučnim brzinama bez stvaranja glasnog „soničnog buma“. Nakon ovog uspešnog test leta, NASA i Lockheed planiraju dalja ispitivanja koja će uključiti merenja zvučnog potpisa i testiranja prihvatljivosti u zajednicama.

Tiši nadzvučni letovi i kraj višedecenijske zabrane

Probni let izveden je između US Air Force Plant 42 u Palmdaleu i NASA-inog Armstrong centra za istraživanje letova u Edwardsu, a Lockheed Martin je potvrdio da je X-59 „izveo sve manevre tačno prema planu“ i sigurno sleteo na svoje novo mesto boravka.

Glavni cilj projekta X-59 jeste da omogući povratak komercijalnih nadzvučnih letova. Ovi letovi, brži od Mach 1 (oko 1.235 km/h), mogli bi drastično da skrate vreme putovanja za putnike i teret. Ključ inovacije leži u dizajnu koji minimizuje buku, uključujući motor postavljen na gornju stranu aviona i izduženi, šiljasti nos, što bi značilo da bi ljudi na zemlji čuli samo blage „tupke“ umesto glasnih bumova.

Zabrana nadzvučnih letova iznad teritorije SAD uvedena je 1973. godine zbog buke i mogućih oštećenja imovine, a ostala je na snazi decenijama. Međutim, predsednik Donald Trump je u junu 2025. naložio FAA agenciji da ukine zabranu, otvarajući put novim eksperimentima i budućim komercijalnim letovima. Ovaj razvoj događaja daje novi značaj NASA-inom i Lockheed Martinovom projektu, čiji cilj je da definiše nove standarde za prihvatljive nivoe buke pri nadzvučnim letovima iznad kopna.

Izvor: Engadget