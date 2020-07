NASA i nove nevolje na Marsu

NASA je u maju 2018. godine lansirala raketu koja je do Marsa odnela InSight sondu, čiji je zadatak da što detaljnije istraži ovu planetu.

Tako se NASA još jednom vratila na Mars, te je iz baze Vandenberg u Kaliforniji lansirana nova sonda čije je puno ime “Mars Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport”, to jest Mars InSight. Raketa je do Crvene planete stigla u novembru 2018, te na površinu spustila sondu, nešto severnije od Marsovog ekvatora.

InSight sonda je u tom trenutku započela svoju misiju, te kopanje i istraživanje zemljišta na Marsu, slojeva, sastava i geodetskih aktivnosti. Cilj istraživanja je izučavanje nastanka, kako ove planete, tako i čitavog Solarnog sistema. Sonda ima mogućnost da svoje senzore pošalje do pet metara u dubinu, gde počinje sa merenjem temperature, vibracije, te seizmičkih aktivnosti. Prednost je u tome što su uslovi na Marsu verovatno i danas slični onima od pre više miliona godina, što znači da postoji mogućnost da nisu uništeni svi tragovi koji bi mogle da osvetle postanak čitavog Sunčevog sistema.

Jedan InSight instrument je sve do juna 2020. godine bezuspešno pokušavao da probije koru planete, a u pitanju je takozvana „krtica za merenje temperature“. Za instrument je zadužen Nemački svemirski centar (DLR), a njegovi eksperti su nakon godinu dana pokušavanja instrument uspeli da smeste na planiranu poziciju. „Krtica“ je dalje trebalo da nastavi sama, te da automatski ode još dublje. U junu se konačno našla na planiranoj poziciji ispod površine, da bi nedavno ponovo naišla na probleme, i ostala bez mogućnosti da samostalno kopa dalje.

Još uvek je rano da se sa sigurnošću zaključi da li su problemi ozbiljni, a sledeći korak bi trebalo da bude onaj u okviru kojeg bi se u iskopani prostor dodalo još materijala sa površine, a kako bi se stvorilo trenje koje bi omogućilo da se kopa dublje.

Izvor: Space.com

Podelite s prijateljima

Tweet