NASA-in Lunar Trailblazer izgubio kontakt sa Zemljom i nije stigao do Meseca

Misija Lunar Trailblazer, koja je imala za cilj mapiranje vodenih resursa na površini Meseca, zvanično je okončana 31. jula, ali bez uspešnog završetka. NASA je potvrdila da je kontakt sa satelitom izgubljen ubrzo nakon lansiranja i da pokušaji obnove komunikacije nisu dali rezultate.

Gubitak komunikacije i tehnički problemi

Satelit Lunar Trailblazer bio je deo šire IM-2 misije kompanije Intuitive Machines, lansirane 26. februara sa raketom SpaceX Falcon 9 sa svemirskog centra Kennedy. Satelit se uspešno odvojio od rakete 48 minuta nakon poletanja, a prvi kontakt sa operaterima u Pasadeni uspostavljen je u 20:13 po lokalnom vremenu. Ipak, već sledećeg dana veza je potpuno prekinuta i nikada nije ponovo uspostavljena.

Analiza ograničenih podataka koje su timovi uspeli da dobiju pre gubitka veze pokazala je da solarni paneli nisu bili pravilno orijentisani ka Suncu, zbog čega su se baterije brzo ispraznile, što je najverovatnije uzrok potpunog gašenja satelita.

Naučene lekcije i pogled ka budućnosti

Iako je misija tehnički neuspešna, u NASA-i ističu da je ovakvo iskustvo dragoceno za buduće projekte. Nicky Fox, zamenica administratora za nauku pri NASA-inom sedištu, izjavila je:

“Iako ovo nije bio rezultat kojem smo se nadali, misije poput Lunar Trailblazera pomažu nam da učimo i smanjimo rizik kod budućih niskobudžetnih satelita koji sprovode inovativna naučna istraživanja, dok se pripremamo za dugoročnu ljudsku prisutnost na Mesecu.”

Misija je bila deo šireg plana komercijalnih svemirskih letova ka Mesecu tokom 2025. godine. Glavni cilj Lunar Trailblazera bio je da napravi visoko detaljne mape prisustva vode na Mesecu, ispita u kom je obliku prisutna i kako se eventualno menja kroz vreme.

Iako ovaj pokušaj nije uspeo, ostale planirane misije ostaju nada za uspešnije rezultate i dalji napredak u pripremama za povratak ljudi na Mesec.

