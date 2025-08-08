NASA-ina misija na MSS uključuje eksperiment sa bakterijama

Četiri člana posade na putu ka Međunarodnoj svemirskoj stanici pridružuju se i nekoliko sojeva bakterija koje izazivaju bolesti. Naučnici šalju više sojeva patogenih bakterija na MSS u okviru misije Crew-11. Sve u cilju boljeg razumevanja načina na koji se bakterije šire i ponašaju u ekstremnim uslovima.

Naučno istraživanje

Ovaj eksperiment, koji deluje kao zaplet niskobudžetnog horor filma. U stvari je ozbiljno naučno istraživanje koje sprovode Medicinski centar Šeba iz Izraela i američka kompanija Space Tango. Eksperiment uključuje E. coli, kao i bakterije koje izazivaju bolesti poput tifusa i infekcije poznate kao salmonela.

Po dolasku na MSS, različite vrste bakterija će se razvijati u mikrogravitaciji, a zatim će biti vraćene na Zemlju kako bi se uporedile sa sojevima koji su u istom periodu uzgajani u identičnim uslovima na Zemlji. Rezultati bi trebalo da pomognu naučnicima da bolje razumeju kako se bakterije ponašaju u bestežinskom stanju. To bi moglo biti od ključne važnosti za astronaute. Oni su tokom misija podložniji infekcijama zbog stresa, izloženosti zračenju i promenama gravitacije.

Međutim, ova istraživanja bi mogla imati širu primenu i van svemirskih misija. U eri pojave takozvanih superbakterija koje pokazuju otpornost na antibiotike, eksperiment bi mogao otkriti načine za borbu protiv otpornijih bakterijskih sojeva.

Prvi put da se eksperiment sprovodi direktno na MSS

„Ovaj eksperiment će nam prvi put omogućiti da sistematski i na molekularnom nivou mapiramo kako se profil genske ekspresije više patogenih bakterija menja u svemiru“, rekao je Ohad Gal-Mor. On je rukovodilac Laboratorije za istraživanje infektivnih bolesti u medicinskom centru Šeba.

Ovaj medicinski centar je ranije već sprovodio testiranja bakterija u simuliranim svemirskim uslovima. Tada je zabeležen smanjen potencijal razvoja antibiotske otpornosti, ali je ovo prvi put da se eksperiment sprovodi direktno na MSS-u. Ipak, ovo nije prvi put da naučnici proučavaju ponašanje bakterija u mikrogravitaciji. Još 2017. godine istraživači sa Univerziteta u Hjustonu proučavali su rast E. coli u simuliranim svemirskim uslovima. U novije vreme, NASA je pokrenula eksperiment u kojem su astronauti brisali površine na MSS-u i testirali prisustvo bakterija otpornih na antibiotike.

Izvor: Engadget