NASA-ina posada Crew-10 se vraća na Zemlju

Četvoročlani tim proveo je pet meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Endurance

Astronauti misije Crew-10, koju realizuje SpaceX u saradnji s NASA-om, krenuli su nazad ka Zemlji. Njihova kapsula Endurance trebalo bi da sleti u okean kod obale Kalifornije. Sa MSS su se odvojili 8. avgusta a u posadi su NASA-ine astronautkinje En Meklejn i Nikol Ejers. Zatim, japanski astronaut Takuja Oniši (JAXA) i ruski kosmonaut Kiril Peskov (Roscosmos).

Tokom boravka na MSS-u, članovi posade istraživali su fiziološke i psihološke promene kod ljudi tokom dugotrajnih misija, kao i način na koji krv teče iz mozga ka srcu u mikrogravitaciji, uz niz drugih eksperimenata. Ovo je prva NASA-ina komercijalna misija koja će sleteti u Tihi okean, pošto su ranije kapsule uglavnom završavale kod obale Floride.

Izvor: Engadget