NASA-ina slika prikazuje najveći super zvezdasti skup u našoj galaksiji

Westerlund 1 je mlad skup zvezda koji je do 100.000 puta veći od našeg sunca.

“Super zvezdasti skup”

James Webb svemirski teleskop nastavlja da snima slike svemira. Slike su jasnije i detaljnije od onoga što smo ikada ranije videli. Jedna od najnovijih slika koje je snimio je “super zvezdasti skup”. On nosi naziv Westerlund 1, koja prikazuje obilje nebeskih tela koja sjaje poput dragulja.

Super zvezdasti skupovi su mladi skupovi zvezda hiljadama puta veći od našeg sunca, svi zbijeni u malom prostoru. Naša galaksija je nekada proizvodila više skupova pre milijardama godina. Više ne proizvodi toliko zvezda, i samo nekoliko super zvezdastih skupova još uvek postoji u Mlečnom putu.

Westerlund 1 je najveći preostali super zvezdasti skup u našoj galaksiji i takođe je najbliži našoj planeti. Nalazi se 12.000 svetlosnih godina daleko. Sastoji se od masivnih zvezda između 50.000 i 100.000 puta veće mase od našeg sunca unutar regiona koji meri šest svetlosnih godina u prečniku. Te zvezde uključuju žute hiper-džinove koji su oko milion puta svetliji od našeg sunca.

Zvezde koje čine skup imaju relativno kratak životni vek. Naučnici veruju da je star samo oko 3,5 do 5 miliona godina. To je prilično mlado u kosmičkom smislu. Kao takvo, to je dragocen izvor podataka koji bi mogli pomoći u boljem razumevanju kako se formiraju i na kraju umiru masivne zvezde. Nećemo biti prisutni da to vidimo, ali se očekuje da će skup proizvesti 1.500 supernova za manje od 40 miliona godina.

Astronomi su zabeležili sliku super zvezdastog skupa kao deo tekuće ankete Westerlund 1 i drugog skupa nazvanog Westerlund 2 kako bi proučili formiranje i evoluciju zvezda. Da bi snimili sliku, koristili su Webbovu kameru za blizu infracrvenu svetlost (NIRCam), koja je takođe nedavno korišćena za snimanje gravitacijski sočene supernove koja bi mogla pomoći u razumevanju koliko brzo se naš univerzum širi.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet