NASA kupuje kamenje sa Meseca

Agencija NASA traži materijal iz kosmosa, te je nedavno moglo da se čuje da je spremna da plati svim kompanijama koje dokažu da imaju kapacitete da sakupljaju uzorke sa Meseca.

Zainteresovani mogu da se prijave na javni poziv, a neophodno je da dokažu da su već uspevali da na Zemlju donesu uzorke sa Meseca. Ukoliko NASA bude zadovoljna dokazima kompanije će za „kamenčiće“ i drugi materijal moći da dobiju između 15 i 25 hiljada dolara. Agencija želi da se projekat sprovede pre 2024. godine, kada bi ljudska posada trebalo da stigne do Meseca, a najveći problem je u tome što ponuđene nagrade izgledaju kao sitnica u odnosu na milionske sume koje se inače izdvajaju za misije u kosmosu. Ideja je, kako se tvrdi, da se napravi prvi korak ka tržištu koje bi nudilo materijale iz kosmosa, te da se normalizuje praksa u okviru koje bi kompanije mogle da zarađuju od materijala sa Meseca, te drugih nebeskih tela iz solarnog sistema.

Kada NASA bude poslala svoje astronaute na Mesec, među njima će se naći i astronautkinja koja će postati prva žena koja je stigla do ovog nebeskog tela, a iz agencije kažu da je sledeća planirana destinacija Mars. Zvaničnik agencije NASA, Jim Bridenstine, ranije je izjavio kako je planirano da prva do Marsa stigne žena, te dodao da još uvek nema konkretnih planova za misiju do ove planete, budući da je Mesec prioritet, ali da bi prva misija na Crvenu planetu mogla da se zaputi već posle 2030. godine. NASA još uvek nije objavila ni ko će biti prva žena na Mesecu, ali se očekuje da do Zemljinog satelita stigne 2024. godine. Tržište kosmičkih materijala je, tvrde eksperti, korak ka ostvarivanju ovih ciljeva.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet