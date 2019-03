NASA: Na obalama prastarog marsovskog mora

Letelica Pathfinder se pre 22 godine približila Marsu, a kako bi bliže osmotrila ono za šta se verovalo da je područje na kojem je nekada bilo vode. NASA, koja je letelicu poslala na taj zadatak, u to vreme nije znala da voda koja je oblikovala područje koje se u to vreme istraživalo potekla iz obližnjeg prastarog mora koje je do tada bilo nepoznato.

Novi naučni rad konačno je potvrdio da se mesto na koje je Pathfinder sleteo 1997. godine nekada bilo meta čestih poplava, te nije bilo prekriveno lavom i planetarnim otpadom, kao što su neki naučnici spekulisali, već vodom. Ovo je još jedan dokaz da se voda na Marsu nekada kretala, što je prema nekim naučnicima bilo dovoljno i za održavanje života na Crvenoj planeti. Tako je područje na koje se letelica spustila daleko više intrigantno nego što su naučnici u to vreme mogli i da zamisle.

Priča o ovom području počela je još sedamdesetih godina prošlog veka, kada je NASA lansirala Mariner 9 letelicu koja je, kada se približila Marsu, primetila neobičnu površinu koja je pokrivena kanalima. Područje se formiralo pre oko 3,4 milijarde godina, kada su podzemne vode i obrazovale površinu planete. Izlivni kanali su veći nego bilo koji kanal koji može da se vidi na Zemlji, te je, na primer, onaj u oblasti Kasei Vallis dugačak preko 3.500 kilometara, te širok preko 400.

Naučnici se danas nadaju da bi površine koje su se nekada nalazile na dnu mora mogle da sadrže dokaze o postojanju života, ako je života bilo, te je to oblast na koju bi istraživanja u budućnosti mogla da se konsentrišu.

