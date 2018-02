NASA napravila fotografiju sa do sada najveće udaljenosti od Zemlje

New Horizons, prva NASA-ina letelica koja je prošla pored Plutona, još uvek pravi istorijske korake, a kako se sve više približava krajnjoj granici Solarnog sistema. Tako je krajem prošle godine jednom od kamera snimila fotografiju galaktičke zvezdane skupine – te tako zvanično napravila snimak sa do sada najveće udaljenosti od planete Zemlje.

Prethodni rekord zabeležio je Voyager 1, letelica koja je proletela pored Jupitera i Saturna, a pre nego što je stupila u međuzvezdani prostor, te tog 14. februara 1990. godine, sa udaljenosti od 3,75 milijardi milja, napravila fotografiju Zemlje, poznatiju pod nazivom „Pale Blue Dot“. To je bila i poslednja fotografija pre nego što su se kamere letelice zauvek isključile, budući da je tim odlučio da uštedi energiju koja bi se utrošila na prikupljanje podataka, pre nego na fotografisanje.

Taj rekord je potrajao punih 27 godina, a sve do 5. decembra 2017. godine, kada je New Horizons napravila snimak sa 3,79 milijardi milja udaljenosti od Zemlje. Dva sata kasnije letelica je oborila i taj rekord, a pošto je snimila dva objekta u oblasti Kuiper Belt – dva velika oblaka koji su sastavljeni od manjih zaleđenih površina, te se nalaze na ivici Solarnog sistema, koju bi letelica uskoro trebalo da pređe, a da bi stigla do 2014 MU69 – malog zaleđenog objekta koji se nalazi iza Plutona.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet