NASA nazvala kamen sa Marsa po legendarnom bendu The Rolling Stones

Rolling Stones-i su u svojoj legendarnoj karijeri dobili gotovo svaku zemaljsku počast, a sada i na Marsu prave rock istoriju. NASA je kamen veličine loptice za golf nazvala po bendu, a snimile su ga kamere sonde InSight lander.

Glumac Robert Downey Jr. najavio je počast krajem avgusta pre početka koncerta benda na Rose Bowl u Pasadeni, u Kaliforniji. Stadion se nalazi oko pet kilometara od NASA-ine JPL laboratorije, koja upravlja misijom Mars InSight. „NASA nam je pružila nešto o čemu smo oduvek maštali, sopstveni kamen na Marsu“, rekao je pevač Mick Jagger. „Ne mogu da verujem. Želim da ga donesem i stavim iznad kamina.“

The most ambitious crossover announcement in space?@NASAInSight just named “@RollingStones Rock” on Mars in honor of the band. Watch @RobertDowneyJr announce the @NASA news live on stage at the Rose Bowl ahead of tonight’s concert. https://t.co/868Gbervw1 #MarsRocks pic.twitter.com/xETMzS0H9y

— NASA JPL (@NASAJPL) August 23, 2019