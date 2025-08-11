NASA planira nuklearni reaktor na Mesecu

Svetske sile su se ranije takmičile koja će pre da ostavi svoju zastavu na Mesecu, ali je ta trka stvar prošlosti. Novo takmičenje kreira nove ciljeve – ko će prvi da počne s gradnjom na ovom nebeskom telu.

Kina je, na primer, u aprilu otkrila planove za izgradnju nuklearne elektrane na Mesecu do kraja 2035. godine. Na taj način bi dobili izvor energije koji bi omogućio podizanje internacionalne lunarne stanice. Onda je na scenu stupila NASA, a njihovi planovi obećavaju reaktor do 2030. godine. Trka se dakle zahuktava.

Važno je da se istakne da nijedna nacija ne može da poseduje Mesec (bar za sada), a zbog toga što Ugovor o svemiru (Outer Space Treaty) iz 1967. godine to sprečava. To važi i za Zemljin prirodni satelit, pa nijedna zemlja ne može da postane vlasnik neke teritorije na ovom nebeskom telu, čak ni onda kada nešto istražuje ili gradi u određenoj oblasti. Sigurno je da će nam u trenutku kada nacionalne misije i privatne kompanije počnu da grade na Mesecu biti potrebna nova pravila, najpre ona koja se tiču bezbednosnih zona oko postrojenja, te zaštite infrastrukture.

U NASA-i se već godinama radi na planovima za mala nuklearna postrojenja koja će napajati buduće lunarne stanice, pa ova vest nije veliko iznenađenje. Eksperti ističu da će najveći uticaj imati oni koji prvi obezbede infrastrukturu, pa je u tome smisao nove trke do Meseca. Izgradnja nuklearnog reaktora zvuči dramatično, ali nije ilegalna. Važno je da se akcija izvede odgovorno.

Zemlja koja prva izgradi reaktor će imati veliku prednost, budući da će dobiti pristup resursima do kojih još niko nije došao. To posebno važni za južni pol, jer bi led iz kratera mogao da služi za napajanje raketa i lunarnih stanica.

Eksperti ističu da je nuklearna energija bolja od solarne, jer je solarna manje pouzdana. Mali nuklearni reaktor bi mogao da radi više od deset godina, i tako omogući napajanje rovera, 3-D štampača kojima bi se štampali elementi za izgradnju, sistema za održavanje života, a jednog dana i naselja. To bi moglo da bude ključno za dalji rad na Mesecu, ali i za uspeh nekih drugih misija, na primer onih kojima cilj bude bio Mars.

Na kraju neće pobediti ona misija koja se prva ponovo spusti na Mesec, već zemlja koja bude izgradila najviše i najpametnije. Nuklearni reaktori su izgleda prvi u nizu budućih događaja koji će odrediti budućnost Meseca.