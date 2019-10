NASA: Prva bi do Marsa mogla da stigne žena

Kada NASA bude poslala svoje astronaute na Mesec, među njima će se naći i astronautkinja koja će postati prva žena koja je stigla do ovog nebeskog tela, a iz agencije kažu da je sledeća planirana destinacija Mars.

Zvaničnik agencije NASA, Jim Bridenstine, izjavio je kako je planirano da prva do Marsa stigne žena, te dodao da još uvek nema konkretnih planova za misiju do ove planete, budući da je Mesec prioritet, ali da bi prva misija na Crvenu planetu mogla da se zaputi već posle 2030. godine. NASA još uvek nije objavila ni ko će biti prva žena na Mesecu, ali se očekuje da do Zemljinog satelita stigne 2024. godine.

Sledeće sletanje na Mesec deo je NASA-inog programa Artemis, koji bi trebalo da prethodi utvrđivanju konstantnog ljudskog prisustva na i oko Meseca, što je, kao tvrde neki eksperti, jedan korak više ka Marsu.

Izvor: Space.com