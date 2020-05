Naučnici napravili AI kopiju Rembrantovog remek dela

Svake godine stotine hiljada ljubitelja umetnosti putuju u Amsterdam kako bi bacili pogled na Rembrantovo remek delo Noćna straža. Međutim, sada se možete detaljno upoznati sa ovom istorijskom slikom, a da čak i ne zakoračite u Rajksmuzeum.

Tim naučnika za podatke (data scientists) napravio je digitalnu kopiju od 44,8 gigapiksela Noćne straže. Istraživači su stvorili ultra detaljnu fotografiju Rembrantove slike od ukupno 528 ekspozicija – ili 24 reda po 22 slike. Zatim su koristili pomoć neuronskih mreža kako bi digitalno povezali slike.

44 milijarde piksela

Rezultat je 44.804.687.500 piksela (to je 44 milijarde piksela, ako vas zbune sve ove cifre) slave u jednoj jedinoj slici. Rajksmuzeum koji je finansirao sve ovo kaže da će fotografija naučnicima olakšati proučavanje slike i praćenje njenog propadanja. Ljubiteljima umetnosti to će takođe pružiti još jedan način da pogledaju sliku, a da ne moraju da putuju čak do Amsterdama.

Digitalizacija od 44,8-gigapiksela Rembrantovog legendarnog umetničkog dela deo je većeg napora da se slika restaurira – proces koji je privremeno ometen izolacijom zbog koronavirusa.

Rajksmuzeum je posvetio značajnu količinu vremena i resursa proučavanju i preradi Noćne straže. Još 2006. godine, muzej je sarađivao sa britanskim vizualnim umetnikom Peter Greenaway na stvaranju instalacije kako bi Rembrantova slika oživela. Ogromnu 44,8 digitalnu kopiju Noćne straže možete pogledati ovde.

Izvor: TNW

