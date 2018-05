Naučnici napravili ručni štampač za kožu

Ručni uređaj koji nanosi kožu direktno na rane pacijenata može biti revolucionaran način na koji lekari tretiraju opekotine i druge rane. Štampač, koji su razvili istraživači Univerziteta u Torontu, koristi se kao što koristimo korektor u traci na papiru, nanoseći biomaterije zasnovane na proteinima, poput kolagena, direktno na pogođeno područje. Može se koristiti umesto normalnog kožnog grafta (transplatacije kože), s tim što ne zahteva uzimanje zdrave kože od donatora.

„Većina trenutnih 3D bioštampača su glomazni, rade sa malim brzinama, skupi su i nekompatibilni sa kliničkom primenom”, rekao je profesor sa Univerziteta u Torontu, Axel Guenther. Njihov štampač, s druge strane, ne teži ni ceo kilogram (907g), što ga čini pogodnim za rukovanje tokom operacija. To je takođe prvi uređaj koji može da formira tkivo, deponuje ga i postavi direktno na potrebno mesto, u roku od dva minuta ili manje, rekao je tim.

Pacijenti sa dubokim ranama često imaju oštećene sve slojeve kože, uključujući hipodermis, dermis i epidermis. Doktori bi to obično tretirali pomoću tehnike nazvane split-thickness transplatacije kože, ali ako je rana prevelika, teško je pronaći dovoljnu količinu kože donatora. To ostavlja otkrivene delove, što dovodi do problema prilikom lečenja.

Ovaj ručni bioštampač bi mogao da popuni taj jaz, dozvoljavajući lekarima da brzo primene kolagen, najčešći protein dermisa kao i fibrin, protein koji je povezan sa zarastanjem, na neobrađenim delovima rane. „Naš štampač za kožu obećava da će prilagođavati tkiva specifičnostima pacijenta i karakteristikama rane“, rekao je student doktorskih nauka, Navid Hakimi.

Ranije smo viđali druga 3D rešenja za štampu kože, ali oni tek treba da se primenjuju na ljudske pacijente. Ekipa iz Toronta takođe nije koristila tehnologiju na ljudima, ali je testirala na svinjama. U narednom periodu, tim planira da doda nove mogućnosti kao što je povećanje širine štampača kako bi pokrili šire rane. Takođe će obaviti više ispitivanja na terenu u bolnici Sunnybrook u Torontu, sa ciljem da se na kraju uređaj testira na ljudima.

Izvor: Engadget

