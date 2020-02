Naučnici otkrili kiseonik u udaljenoj galaksiji

Po prvi put u istoriji naučnici su otkrili molekularni kiseonik u kosmičkom prostoru koji se nalazi izvan Mlečnog puta, a radi se o kiseoniku koji bi „mogao da se diše“.

Lepe vesti iz Šangaja

Za otkriće je zaslužan ekspertski tim iz Šangaja, a do zaključka su došli preko analize svetlosnih talasa koji su do Zemlje stigli iz galaksije Markarian 231, koja je od naše planete udaljena 581 milion svetlosnih godina. Prisustvo kiseonika u našoj atmosferi je do sada otežavalo precizno čitanje svetlosnih talasa koji stižu iz udaljenih galaksija, budući da talasi obično budu apsorbovani ili preusmereni zbog prisustva različitih gasova.

Svetlosni talasi iz galaksije Markarian 231 su, međutim, stigli sa takozvanog „kvazara,“ što je skraćenica za nebeske objekte koji izgledaju kao zvezde, samo što emituju svetlost drugačije od običnih zvezda, a zbog „velikog crvenog pomaka,“ što je porast talasne dužine elektromagnetnog zračenja uzrokovan širenjem svemira. Tako ovakvi svetlosni talasi imaju niže frekvencije od konvencionalnih, zahvaljujući čemu prolaze kroz Zemljinu atmosferu bez ikakvih promena.

Naučnici su na osnovu očitavanja zaključili da bi u galaksiji Markarian 231 moglo da bude čak 100 puta više kiseonika nego u Mlečnom putu, a u poslednjih 20 godina molekularni kiseonik je pronađen još na samo dve lokacije, koje se nalaze upravo u Mlečnom putu – Ophiuchi cloud i Orion nebula. Ljudska bića čist kiseonik mogu da udišu samo kratko, budući da respiratorni sistem funkcioniše zahvaljujući i drugim elementima u vazduhu, ali se kiseonik ipak smatra jednim od ključnih faktora ra razvoj života.

Izvor: Daily Mail

Podelite s prijateljima

Tweet